Δολοφονία Δημοσθένους: Το διπλοκάμπινο, η κίτρινη φανέλα και το πρόσωπο -κλειδί ο 39χρονος Ελλαδίτης ομογενής

Δημοσιευτηκε:

Η Αστυνομία εκτιμά ότι γνωρίζει κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες σε όλα τα επίπεδα για να ξεκαθαρίσει ποιοι είχαν στην κατοχή τους τη μοτοσυκλέτα.

Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Η λίστα των υπόπτων αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει τέσσερα πρόσωπα, με τον καθένα να έχει διαφορετικό ρόλο στην υπόθεση, σύμφωνα πάντα με όσα έχουν μέχρι σήμερα προκύψει. Κομβικός φαίνεται να είναι ο ρόλος του 39χρονο Ελλαδίτη ομογενή, οδηγού του διπλοκάμπινου οχήματος, ο οποίος αν οι υποψίες της Αστυνομίας επιβεβαιωθούν, τότε θα επιβεβαιωθεί ότι είχε τη μεγαλύτερη εμπλοκή από τους μέχρι τώρα υπόπτους και θεωρείται πρόσωπο - κλειδί ακόμα και για την ολική εξιχνίαση. Το ίδιο πρόσωπο πιθανώς να γνωρίζει και τους εκτελεστές. 

Όλο το ρεπορτάζ στο politis.com.cy

Διαβαστε ακομη