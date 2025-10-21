Χωρίς φόβο και με πίστη στο Λονδίνο

Οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα προπονηθούν το πρωί και ακολούθως θα μεταβούν στο αεροδρόμιο. Είναι γνωστό πως ο βαθμός δυσκολίας του μεθαυριανού αγώνα είναι ιδιαίτερα υψηλός για τους κιτρινοπράσινους, οι οποίοι ωστόσο στοχεύουν να σταθούν αξιοπρεπώς μέσα στην έδρα του αντιπάλου, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάτι που άλλωστε έχουν πράξει και στο πρόσφατο παρελθόν μέσα σε καυτές και δύσκολες ευρωπαϊκές έδρες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κρίσταλ Πάλας θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί την κατάκτηση του φετινού Conference League.

Εκτός από τους τραυματίες Καμπρέρα, Γκαρσία, Αμίν και τον Χάιρο, οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, η οποία καλείται να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, έτσι ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί φρέσκια και ανταγωνιστική, τόσο στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, όσο και στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, με δεδομένο ότι τη Δευτέρα (27/10) την περιμένει το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στην «Αρένα». Ο Λέδες δεν ήταν βασικός στο Παραλίμνι για να ξεκινήσει κόντρα στους Άγγλους.