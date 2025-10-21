Πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα με άρωμα Πάφου στην Ευρώπη
Cytavision 3
19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος FC
22:00 Άρσεναλ - Ατλέτικο
Cytavision 4
15:00 Youth: Άρσεναλ - Ατλέτικο
19:45 Mπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
22:00 Λεβερκούζεν - Παρί ΣΖ
Cytavision 5
15:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel
22:00 Βιγιαρέαλ - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision 6
14:30 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna
22:00 Νιούκαστλ - Μπενφίκα
Cytavision 7
15:30 Youth: Σεν Ζιλουά - Ίντερ
22:00 Σεν Ζιλουά - Ίντερ
Cytavision 8
22:00 Αϊντχόφεν - Νάπολι
Novasports Prime
20:00 Mπάσκετ: Άρης - Μανρέσα
Novasports 4
21:00 Mπάσκετ: Χάποελ Ιερ. - Σλασκ
Novasports 5
19:00 Mπάσκετ: Νεπτούνας - Χαμπούργκ
Novasports Start
20:00 Mπάσκετ: Ρατιοφάρμ - Μπεσίκτας