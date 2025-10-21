ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα με άρωμα Πάφου στην Ευρώπη

Δείτε στην TV

Cytavision 3

19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος FC

22:00 Άρσεναλ - Ατλέτικο

Cytavision 4

15:00 Youth: Άρσεναλ - Ατλέτικο

19:45 Mπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

22:00 Λεβερκούζεν - Παρί ΣΖ

Cytavision 5

15:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel

22:00 Βιγιαρέαλ - Μάντσεστερ Σίτι

Cytavision 6

14:30 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna

22:00 Νιούκαστλ - Μπενφίκα

Cytavision 7

15:30 Youth: Σεν Ζιλουά - Ίντερ

22:00 Σεν Ζιλουά - Ίντερ

Cytavision 8

22:00 Αϊντχόφεν - Νάπολι

Novasports Prime

20:00 Mπάσκετ: Άρης - Μανρέσα

Novasports 4

21:00 Mπάσκετ: Χάποελ Ιερ. - Σλασκ

Novasports 5

19:00 Mπάσκετ: Νεπτούνας - Χαμπούργκ

Novasports Start

20:00 Mπάσκετ: Ρατιοφάρμ - Μπεσίκτας

