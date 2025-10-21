Ο Σεμένιο προτιμά την πρόταση της Λίβερπουλ

Μεγάλες ομάδες της Premier League έχουν πάντα στα μεταγραφικά πλάνα του τον Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος εντυπωσιάζει στην Αγγλία με τη φανέλα της Μπόρνμουθ και ετοιμάζουν προτάσεις για να πάρουν τον Ιανουάριο τα δικαιώματα του.

Η διοίκηση της ομάδας όμως κοστολογεί τον 25χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό από την Γκάνα στα 80 εκατ. ευρώ (!), έχοντας προτάσεις από Νιούκαστλ, Αρσεναλ και Τότεναμ, αλλά όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Talk Sport» ο διεθνής άσος προτιμά να φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο Σεμένιο, που έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, την περασμένη σεζόν είχε δέκα γκολ και έξι ασίστ σε 36 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει ήδη τρία γκολ και δύο ασίστ στο ενεργητικό του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ