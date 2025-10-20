Μπορεί και πολύ καλύτερα...

Ο Απόλλωνας πέτυχε την τέταρτή του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 1-0 της Ομόνοιας Αραδίππου, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει αγωνιστικά, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι.

Η εικόνα της ομάδας παραμένει μακριά από τα στάνταρ που προσδοκά ο κόσμος, όπως φάνηκε και από τη χαμηλή προσέλευση των 2.612 φιλάθλων στο «Αlphamega Stadium». Το σύνολο του Σωφρόνη Αυγουστή έδειξε ψυχραιμία και πήρε ναι μεν μία αγχωτική νίκη, που είναι όμως πολύ σημαντική. Η είσοδος στον αγώνα των Γκασπάρ, Ντουοντού και Μάρκες άλλαξε τις ισορροπίες, καθώς ήταν οι πρωταγωνιστές στη φάση του γκολ.

Σημαντικό ήταν πως, για ακόμη ένα παιχνίδι, η ανασταλτική λειτουργία της ομάδας ήταν καλή.

Οι κυανόλευκοι μετρούν τέσσερις νίκες στον φετινό μαραθώνιο, όπου και οι τέσσερις συνοδεύτηκαν με μηδέν παθητικό. Δείχνουν μικρά σημάδια προόδου, όμως όλοι στο Κολόσσι ξέρουν πως θα πρέπει να ανεβάσουν ρυθμούς γιατί στα επόμενα παιχνίδια θα πρέπει να ξεπεράσουν τον εαυτό τους ώστε να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα!

Το επόμενο εμπόδιο είναι ο Ολυμπιακός, στη Λευκωσία.