Αλλάζει τα πάντα στο ποδόσφαιρο – Ο νέος κανονισμός του offside που θέλει ο Βενγκέρ

Ο Αρσέν Βενγκέρ προωθεί μια νέα αλλαγή στο ποδόσφαιρο στον κανονισμό του offside η οποία θα τεθεί επί τάπητος σύντομα.

Μία αλλαγή στον κανονισμό του offside προωθεί ο Αρσέν Βενγκέρ. Μία αλλαγή που είναι ικανή να κάνει περισσότερο επιθετικό το ποδόσφαιρο και να αλλάξει πολλά στο άθλημα.

Στη διαδικτυακή εκπομπή, Carrusel Deportivo, έγινε η αποκάλυψη, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα. Ποια είναι αυτά;

Στην πρόταση που έχει υποβάλει ο Αλσατός, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο πόστο του διευθυντή ποδοσφαίρου και εξέλιξη του αθλήματος στη FIFA, προτείνει τη διατήρηση του offside, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ζητούσε το… τέλος του offside ο Βενγκέρ τελικά προτείνει την διαφοροποίηση του.

Πλέον, σύμφωνα με τα… θέλω του Βενγκέρ, offside θα είναι ένας παίκτης εάν όλο του το σώμα είναι μπροστά από αυτό του τελευταίου αμυντικού. Δηλαδή, με τα σώματα τα έχουν μεταξύ τους κενό!

Μόνο τότε θα θεωρείται offside ένας παίκτης, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα θεωρείται onside με τον παίκτη να είναι σε κανονική θέση.

Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να βοηθήσει αρκετά η τεχνολογία. Αρχικά, με τσιπ στις μπάλες, ίσως με κάποια τσιπ στις φανέλες των παικτών, και σίγουρα με τη χρήση των καμερών του γηπέδου.

Αρχικά, η πρόταση αυτή του Βενγκέρ θα πρέπει να περάσει από την IFAB. Την υπηρεσία διεθνούς ποδοσφαίρου η οποία λαμβάνει αποφάσεις για το άθλημα και τους κανονισμούς του. Εφόσον πάρει την έγκριση τότε θα προωθεί στη FIFA και τη γενική της συνέλευση. Εάν και από εκεί εγκριθεί τότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά.

Ο Βενγκέρ πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο ξεκάθαρος ο κανονισμός και κυρίως το πότε θα θεωρείται ένας παίκτης είναι offside ή onside.

Εκτιμάται ότι θα βοηθήσει για να μην υπάρχουν τέτοιες αντιπαραθέσεις στους αγώνες, και επίσης να γίνει περισσότερο επιθετικό το ποδόσφαιρο.

