Σισέ σε Μπενίτεθ: «Φέρε τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει»

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Τζιμπρίλ Σισέ που τον είχε προπονητή στην Λίβερπουλ να τον καλωσορίζει και να του ζητάει να φέρει το «τριφύλλι» εκεί που ανήκει.

Αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, με στόχο φυσικά να την οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών. Στον 65χρονο Ισπανό τεχνικό αναφέρθηκε και ο Τζιμπρίλ Σισέ, με τον παλαίμαχο Γάλλο σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» να εύχεται καλή επιτυχία στον πρώην προπονητή του.

Ο Σισέ και ο Μπενίτεθ συνυπήρξαν στην Λίβερπουλ και στο έπος της Κωνσταντινούπολης όταν οι «κόκκινοι» βρέθηκαν πίσω στον τελικό του Champions League από την Μίλαν με 3-0 και κατάφεραν να πάρουν την κούπα με τα μεγάλα αυτιά στα πέναλτι, πραγματοποιώντας μια επική ανατροπή.

Ο Γάλλος επιθετικός που χωρίς την παραμικρή αμφιβολία υπήρξε ένας από τους πλέον αγαπημένους παίκτες στον κόσμο του Παναθηναϊκού και φυσικά παραμένει ακόμα και τώρα, δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τους «πράσινους». Ακόμα και όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Σισέ με την πρώτη ευκαιρία αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια για το «τριφύλλι» και τον κόσμο του.

Με αφορμή την συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ ο Σισέ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ισπανό προπονητή και του ζήτησε να φέρει και πάλι τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει. Όπως γίνεται αντιληπτό το συγκεκριμένο story αποθεώθηκε από τον κόσμο των «πρασίνων» που όπως αναφέραμε δεν σταμάτησαν να αγαπάνε τον Σισέ ακόμα και μετά το τέλος της μεγάλης του καριέρας.

 

 

 

Διαβαστε ακομη