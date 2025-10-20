ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λόβρεν αποθεώνει τον Κλοπ για όσα είπε

Ο Ντέγιαν Λόβρεν διέθεσε χρόνο να παρακολουθήσει τη σπουδαία συνέντευξη του Γιούργκεν Κλοπ κι έδειξε πόσο εκτίμησε τον Γερμανό από τη συνύπαρξή τους στη Λίβερπουλ.

Ο Λόβρεν που πλέον μάχεται στα μετόπισθεν του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, θυμήθηκε πολλά απ’ όσα έζησε με τον Κλοπ στη Λίβερπουλ και θαύμασε κι εκείνος όσα είπε ο πρώην κόουτς των «κόκκινων» στη φοβερή εξομολόγηση που έκανε στο Diary of a CEO.

«Ο Γιούργκεν είναι η απάντηση σε όλα» έγραψε ο Κροάτης αμυντικός στα social media δείχνοντας πως παρακολουθούσε όσα είπε ο πρώην προπονητής του στο Μέρσεϊσαϊντ.

 

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη