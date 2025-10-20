ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε - Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας»

Διαβάστε τι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Ξεκάθαρος σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική προσέγγιση που θα έχει ο Ολυμπιακός στον αυριανό αγώνα με τη Μπαρτσελόνα ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου.

«Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας», ήταν τα λόγια του Βάσκου τεχνικού ο οποίος πρόσθεσε: «Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε. Εμείς ερχόμαστε εδώ με στόχο να κερδίσουμε. Το ξέρουμε βέβαια ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο αλλά έχουμε την επιθυμία να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό ματς», ανέφερε.

Κάπου εκεί έφερε ως παράδειγμα τους οπαδούς του Ολυμπιακού… «Ο κόσμος μας θα είναι εδώ. Δεν το βάζει κάτω και θέλει πάντα τη νίκη, έτσι και εμείς. Είναι αυτοί που μας δίνουν ώθηση και θα μας δώσουν και αύριο».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά προβλήματα που έχει η Μπαρτσελόνα επεσήμανε ότι ακόμη κι έτσι, έχει πολλούς και καλούς παίκτες στο ρόστερ της, και υπογράμμισε ότι είναι καλό να μην στεκόμαστε στους παίκτες μόνο, αλλά και στον προπονητή της, πλέκοντας το εγκώμιο του Χάνσι Φλικ.

«Αξίζει να αναφερθούμε και στον προπονητή της,. Το πολύ σημαντικό είναι όμως ότι μονο οι παίκτες αλλά και οι προπονητές σε μια ομάδα», ανέφερε.

 

