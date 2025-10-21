Ευκαιρία να γράψει ιστορία

Η ομάδα από το Καζακστάν, που επίσης είναι πρωτάρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δεν είναι κάποιο φόβητρο, και αυτό αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία όπου δέχθηκε εννιά γκολ και πέτυχε ένα γκολ, έχοντας μηδέν βαθμούς.

Σίγουρα δεν είναι εύκολη αποστολή για το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, αλλά η Καϊράτ είναι ένας αντίπαλος στα δικά της μέτρα. Και της παρουσιάζεται μία πολύ καλή ευκαιρία για νίκη που θα της προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε όλα τα επίπεδα. Πρώτο και κύριο θα μπει ξανά σε τροχιά πρόκρισης. Και δεύτερο, θα βάλει στα ταμεία της και ένα μεγάλο ποσό (2,1 εκατομμύρια) που είναι το μπόνους της UEFA σε περίπτωση νίκης.

Εκτός έδρας φέτος η Πάφος FC τα πάει περίφημα. Τόσο στην Ευρώπη, με τρεις νίκες και μία ισοπαλία (στην πρεμιέρα της League phase με τον Ολυμπιακό), όσο και εντός, αφού μετρά τρία στα τρία. Και στοχεύει αυτό το σερί να το συνεχίσει και στο Αλμάτι. Δείχνει να διαχειρίζεται σωστά τις εκτός έδρας καταστάσεις και απέναντι σε ομάδες με περισσότερη ποιότητα και ευρωπαϊκή εμπειρία.

Στο πλευρό της ομάδας της Πάφου θα βρίσκονται καμιά 150αριά φίλοι της που έκαναν το μακρινό ταξίδι και ελπίζουν η επιστροφή να είναι με μπόλικα χαμόγελα. Άλλωστε, είναι εμπειρίες ζωής αυτά τα ταξίδια και σε προορισμούς που δεν είναι δημοφιλείς.

Οι σκέψεις Καρσέδο

Είναι πολλά τα ερωτηματικά στο πλάνο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Το γεγονός ότι το οπλοστάσιό του είναι γεμάτο, του δίνει ευελιξία κινήσεων. Δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Πεδράο καθώς και οι Παπαδούδης, Μίμοβιτς, Όντεφαλκ και Μπρίτο.

Στην άμυνα πολύ πιθανόν να δούμε και τους τρεις πρωτοκλασάτους (Λούκασεν, Γκολντάρ και Νταβίντ Λουίζ), σε σχηματισμό 3-4-3. Ξεκίνησαν βασικοί και στους προηγούμενους δύο αγώνες, με Ολυμπιακό και Μπάγερν. Στο κέντρο, τους Σούνιτς και Πέπε θα πλαισιώσουν οι Μπρούνο από δεξιά και Πηλέας ή Σέμα από αριστερά, με τους Όρσιτς, Ντράγκομιρ και Ντιμάτα να είναι η τριάδα της επίθεσης. Δεν θα θεωρηθεί έκπληξη η συμμετοχή ωστόσο των Άντερσον και Ζάζα. Ο Κορέια είναι μεν διαθέσιμος, όμως πιθανόν να προφυλαχθεί και σε αυτή την αναμέτρηση.

* Toν αγώνα θα διαιτητεύσει ο Άγγλος ρεφ Κρις Κάβαναγκ, με τον συμπατριώτη του Στιούαρτ Άντγουελ να είναι στο VAR.