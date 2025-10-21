ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η απόφαση του Σωφρόνη για τις ποινές των Μπράουν και Μάρκοβιτς

Χωρίς τους Μόργκαν Μπράουν και Λάζαρ Μάρκοβιτς θα παραταχθεί o Aπόλλωνας στον αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς αμφότεροι συμπλήρωσαν αριθμό κίτρινων καρτών που συνεπάγεται τιμωρία μίας αγωνιστικής.

Οι δύο ποδοσφαιριστές «κιτρινίστηκαν» στο πρόσφατο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου και σύμφωνα με τον κανονισμό, έπρεπε να απουσιάσουν από ένα από τα δύο επόμενα ματς.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή πήρε την απόφαση να τους «στερηθεί» στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, προκειμένου να τους έχει ετοιμοπόλεμους στο κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό.

