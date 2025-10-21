Από το «τελειώνει» στο… «κινδυνεύει με ναυάγιο» η συμφωνία του ΑΠΟΕΛ!

Από την αρχική αισιοδοξία, πλέον επικρατεί προβληματισμός. Στασιμότητα παρατηρείται στις τελικές επαφές του ΑΠΟΕΛ με τους Βραζιλιάνους επενδυτές, γεγονός που μεγαλώνει την αβεβαιότητα για την έκβαση της υπόθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει προκύψει διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με επίκεντρο ζητήματα νομικής φύσεως. Αν και τις προηγούμενες ημέρες οι «γαλαζοκίτρινοι» εμφανίζονταν αισιόδοξοι, θεωρώντας πως απομένουν μόνο οι υπογραφές, πλέον το τοπίο δείχνει πιο «θολό».

Το ενδεχόμενο «ναυαγίου» δεν μπορεί να αποκλειστεί, ειδικά όσο καθυστερεί η οριστική συμφωνία. Η αναμονή συνεχίζεται, με την ανησυχία να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.