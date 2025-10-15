Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Γιαννάκη - Παρούσα η οικογένεια του ΠΑΟΚ

Το τελευταίο «αντίο» στον πατέρα του γνωστού φίλου του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη. Ο Λουκάς Μήλιος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη και σήμερα έγινε η εξόδιος ακολουθία στον ΙΝ Αγίου Παύλου στα κοιμητήρια της Μαλακοπής.

Συγγενείς, φίλοι, αλλά και η οικογένεια του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο «ύστατο χαίρε». Με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος είναι πλέον στέλεχος της ΠΑΕ, τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Θανάση Χατζόπουλο, αλλά και τον τεχνικό διευθυντή της ΚΑΕ, Θανάση Μαργαρίτη να δίνουν το «παρών». Όπως και οι Μπάνε Πρέλεβιτς και Γιάννης Γιαννούλης.

