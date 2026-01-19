ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαρωτικός ο Ατρόμητος, 3-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σαρωτικός ο Ατρόμητος, 3-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Bαθιά ανάσα για την ομάδα του Κέρκεζ.

Ο Ατρόμητος εξακολουθεί να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα εκτός έδρας από ότι στο Περιστέρι και το... επιβεβαίωσε και στο «Πανθεσσαλικό», όπου «σάρωσε» τον Βόλο με 3-0 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, καταγράφοντας το τρίτο τρίποντό του μακριά από το «σπίτι» του και πλησίασε στους τρεις βαθμούς τη ζώνη 5-8 των play off. 

Τα γρήγορα γκολ των Μπάκου (2’) και Γιουμπιτάνα (10’) έβαλαν σε θέση... ισχύος την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, με τον Τσιγγάρα να «σφραγίζει» οριστικά το «τρίποντο» για τους Περιστεριώτες στο 73’, στο ντεμπούτο του Στίβεν Τσούμπερ με τα «κυανόλευκα».

Ο Ατρόμητος πήρε το προβάδισμα με γκολ απ’ τα... αποδυτήρια, όταν μόλις στο 2ο λεπτό ο Μπάκου πήρε τη μπάλα μετά από λάθος του Κόμπα, κέρδισε την κόντρα και τροφοδότησε τον Γιουμπιτάνα, ο οποίος πάτησε στη μεγάλη περιοχή κι εκτέλεσε τον Σιαμπάνη με δυνατό αριστερό σουτ για το 1-0.

Στο 10’ οι Περιστεριώτες έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, όταν από λάθος έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου, ο Μίχορλ έβγαλε την μπάλα προς τον Μπάκου, ο οποίος με δυνατό πλασέ έκανε το 2-0. Ο Ατρόμητος συνέχισε να «χτυπάει» στην κόντρα και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 53’ είχε άλλη μία καλή στιγμή με το πλασέ του Γιουμπιτάνα που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης, ενώ στο 56’ από το πλασέ του Μανσούρ μέσα στην περιοχή μετά από κόρνερ, ξανά ο Γιουμπιτάνα δεν μπόρεσε να σκοράρει από πολύ κοντά.

Στο 66’ ο Κοσέλεφ απέκρουσε εντυπωσιακά τη σέντρα-σουτ του Λάμπρου, ενώ στο 73’ ο Ατρόμητος «τελείωσε» το ματς, όταν από κόρνερ του Μίχορλ και κεφαλιά του Σταυρόπουλου, ο Σιαμπάνης απέκρουσε, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι ο Τσιγγάρας ανενόχλητος έκανε το 3-0 για τους «κυανόλευκους». Στο 87' ο Μουτουσαμί πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ματίας Γκονζάλες είχε πλασέ στο δοκάρι.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Αμπάντα (79' Φορτούνα), Κάργας, Χέρμανσον (59’ Αγιάκουα), Μύγας (79’ Ασεχνούν), Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης (46’ Τζόκα), Πίντσι (59’ Ματίας Γκονζάλες), Λάμπρου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν (87' Παλμεζάνο), Μανσούρ, Τσιγγάρας (79’ Οζέγκοβιτς), Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (87' Γ. Παπαδόπουλος), Μπάκου (68’ Τζοβάρας), Τσαντίλας (68’ Τσούμπερ).

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει δανεικός στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έστειλε μήνυμα στους ΑΕΛίστες ο Μαρτίνς - Η ανάρτησή του

ΑΕΛ

|

Category image

Στη χειρότερη στιγμή, όμως οφείλει να σηκώσει κεφάλι...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σαρωτικός ο Ατρόμητος, 3-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι του κάτω διαζώματος και το κρίσιμο ματς της 19ης στροφής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλλαξε χέρια η Καρμιώτισσα και ευχαριστίες στην οικογένεια Δημοσθένους

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Σατσιάς: «Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο με υπομονή» - Τι είπε ο Μαρκόφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλο το... ζουμί στο β΄ μέρος στη μάχη του «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θύμωσε» στο β΄ μέρος και έριξε τεσσάρα η Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρώτη και αήττητη στα ημιτελικά η Εθνική Ελλάδας στο πόλο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Ρόμα σκέφτεται πρόωρη διακοπή του δανεισμού του Τσιμίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή είναι η μοναδική κατηγορία που δεν έχει την πρωτιά η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν έχει... φρένο ο Λεβαδειακός με τον Κωστή να ανοίγει τον δρόμο

Ελλάδα

|

Category image

Μία ελεύθερη πτώση που δεν έχει σταματημό στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στο οπλοστάσιο της Σίτι έως το 2031 ο Γκουεχί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη