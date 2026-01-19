Σαρωτικός ο Ατρόμητος, 3-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Ο Ατρόμητος εξακολουθεί να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα εκτός έδρας από ότι στο Περιστέρι και το... επιβεβαίωσε και στο «Πανθεσσαλικό», όπου «σάρωσε» τον Βόλο με 3-0 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, καταγράφοντας το τρίτο τρίποντό του μακριά από το «σπίτι» του και πλησίασε στους τρεις βαθμούς τη ζώνη 5-8 των play off.

Τα γρήγορα γκολ των Μπάκου (2’) και Γιουμπιτάνα (10’) έβαλαν σε θέση... ισχύος την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, με τον Τσιγγάρα να «σφραγίζει» οριστικά το «τρίποντο» για τους Περιστεριώτες στο 73’, στο ντεμπούτο του Στίβεν Τσούμπερ με τα «κυανόλευκα».

Ο Ατρόμητος πήρε το προβάδισμα με γκολ απ’ τα... αποδυτήρια, όταν μόλις στο 2ο λεπτό ο Μπάκου πήρε τη μπάλα μετά από λάθος του Κόμπα, κέρδισε την κόντρα και τροφοδότησε τον Γιουμπιτάνα, ο οποίος πάτησε στη μεγάλη περιοχή κι εκτέλεσε τον Σιαμπάνη με δυνατό αριστερό σουτ για το 1-0.

Στο 10’ οι Περιστεριώτες έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, όταν από λάθος έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου, ο Μίχορλ έβγαλε την μπάλα προς τον Μπάκου, ο οποίος με δυνατό πλασέ έκανε το 2-0. Ο Ατρόμητος συνέχισε να «χτυπάει» στην κόντρα και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 53’ είχε άλλη μία καλή στιγμή με το πλασέ του Γιουμπιτάνα που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης, ενώ στο 56’ από το πλασέ του Μανσούρ μέσα στην περιοχή μετά από κόρνερ, ξανά ο Γιουμπιτάνα δεν μπόρεσε να σκοράρει από πολύ κοντά.

Στο 66’ ο Κοσέλεφ απέκρουσε εντυπωσιακά τη σέντρα-σουτ του Λάμπρου, ενώ στο 73’ ο Ατρόμητος «τελείωσε» το ματς, όταν από κόρνερ του Μίχορλ και κεφαλιά του Σταυρόπουλου, ο Σιαμπάνης απέκρουσε, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι ο Τσιγγάρας ανενόχλητος έκανε το 3-0 για τους «κυανόλευκους». Στο 87' ο Μουτουσαμί πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ματίας Γκονζάλες είχε πλασέ στο δοκάρι.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Αμπάντα (79' Φορτούνα), Κάργας, Χέρμανσον (59’ Αγιάκουα), Μύγας (79’ Ασεχνούν), Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης (46’ Τζόκα), Πίντσι (59’ Ματίας Γκονζάλες), Λάμπρου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν (87' Παλμεζάνο), Μανσούρ, Τσιγγάρας (79’ Οζέγκοβιτς), Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (87' Γ. Παπαδόπουλος), Μπάκου (68’ Τζοβάρας), Τσαντίλας (68’ Τσούμπερ).