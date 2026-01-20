Οπισθοχωρεί και πιέζεται...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ήττα στη Λεμεσό έριξε στην 6η θέση τον ΑΠΟΕΛ των πολλών απουσιών

Ο ΑΠΟΕΛ, όσο κι αν προσπάθησε, τελικά για άλλη μια φορά έφυγε χωρίς βαθμολογικό κέρδος από το «Αλφαμέγα», με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει στην 6η θέση της βαθμολογίας. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να κρατηθεί στην εξάδα και να διεκδικήσει θέση εξόδου στην Ευρώπη μέσω των πλέι οφ.

Ουσιαστικά πλέον... πιέζεται επικίνδυνα και αυξάνεται και η πίεση. Οι γαλαζοκιτρινοι δυσκολεύτηκαν και πάλι να σκοράρουν. Για να γίνει η μείωση του σκορ, χρειάστηκε να έρθει ο Λαΐφης από την άμυνα στα αρχικά στάδια του β΄ μέρους, ενώ ο ίδιος παίκτης στάθηκε άτυχος καθώς, πάλι με κεφαλιά, σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι στις καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα φάνηκε η έλλειψη εκτελεστών στην ομάδα του Γκαρσία καθώς ο Ντράζιτς δεν βρέθηκε στη μέρα του και δεν μπόρεσε να αναπληρώσει το κενό του Πιέρου Σωτηρίου. Προσπάθησε ο Κούτσακος αλλά έμεινε άσφαιρος.

Στον ΑΠΟΕΛ, εφόσον δεν γίνονται μεταγραφές, θα πρέπει να επιστρέψουν για να δώσουν βάθος αλλά και ποιότητα οι τραυματίες παίκτες της μεσαίας γραμμής. Οι Ντάλσιο, Μάγιερ και Ρόσα έμειναν εκτός αποστολής και η απουσία τους φαίνεται καθώς οι επιλογές του Γκαρσία μειώνονται δραματικά. Εκτός του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου την προσεχή Παρασκευή θα μείνει ο Μπέλετς, ο οποίος δύσκολα από εδώ και πέρα θα ξαναδεί ενδεκάδα, μετά και το τραγικό λάθος που έκανε στο ντέρμπι. Λάθος που δεν επιτρέπεται για έναν τερματοφύλακα με την εμπειρία του.

Με μια καλή εμφάνιση, ο ΑΠΟΕΛ θα έχει την ευκαιρία να πάρει τους τρεις βαθμούς και να καλύψει έδαφος καθώς οι άλλοι της εξάδας έχουν μεταξύ τους παιχνίδια (Άρης - Ομόνοια, Πάφος FC - ΑΕΚ). Βέβαια, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιστρέψει και ο κόσμος στο ΓΣΠ καθώς τον τελευταίο καιρό παρουσιάζεται μεγάλη πτώση στα εισιτήρια, κάτι που θα αναλύσουμε στην αυριανή μας έκδοση...

