Ο Γκολντάρ οριστικά εκτός ενόψει Τσέλσι!

Ο Νταβίντ Γκολντάρ αναγκάστηκε να αποχωρήσει και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο αυριανό ματς με την Τσέλσι για το Champions League.

Στα θετικά φαίνεται πως ο Νταβιντ Λουίζ είναι καλά και θα πάρει την θέση του Ισπανού.

Υπενθυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος στόπερ βγήκε αναγκαστική στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το προηγούμενο Σάββατο. Την θέση του πήρε ο Γκολντάρ ο οποίος ένιωσε επίσης ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε στο 53΄ από τον Γκεσάντ.