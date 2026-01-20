ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκολντάρ οριστικά εκτός ενόψει Τσέλσι!

Κακά νέα από την τελευταία προπόνηση της Πάφος FC στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Ο Νταβίντ Γκολντάρ αναγκάστηκε να αποχωρήσει και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο αυριανό ματς με την Τσέλσι για το Champions League.

Στα θετικά φαίνεται πως ο Νταβιντ Λουίζ είναι καλά και θα πάρει την θέση του Ισπανού.

Υπενθυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος στόπερ βγήκε αναγκαστική στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το προηγούμενο Σάββατο. Την θέση του πήρε ο Γκολντάρ ο οποίος ένιωσε επίσης ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε στο 53΄ από τον Γκεσάντ.

