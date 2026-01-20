Ετοιμάζει... σχέδιο πρόκρισης ο Μαρτίνς

Στις τάξεις της ΑΕΛ βλέπουν τον θεσμό του κυπέλλου ως ευκαιρία για διάκριση και για αυτό τις τελευταίες μέρες έχουν στρέψει όλη τους την προσοχή στον αυριανό νοκ άουτ αγώνα με τον Άρη στο «Αλφαμέγα» (18:00). Οι γαλαζοκίτρινοι, που βρίσκονται στο -5 από την έκτη θέση, θέλουν να κρατήσουν τον δρόμο ανοικτό και στο κύπελλο και θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους «8».

Μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Ακρίτα, ο Ούγκο Μαρτίνς καταστρώνει το πλάνο του για αυτή την πολύ κρίσιμη αναμέτρηση, γνωρίζοντας πόσο ποιοτικός είναι ο αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του. Ένα σημείο που καλείται να διορθώσει ο Πορτογάλος προπονητής είναι τα κενά διαστήματα των γαλαζοκιτρίνων.

Στον τελευταίο αγώνα, για παράδειγμα, στο «Στέλιος Κυριακίδης», κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΛ έδωσε δικαιώματα στην ομάδα της Χλώρακας και θα μπορούσε να το πληρώσει. Επομένως, κόντρα σε έναν αντίπαλο που απέδειξε πόσο ικανός είναι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ώστε αφενός η ΑΕΛ να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και αφετέρου να κρατήσει απαραβίαστη την εστία της.