Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Στενοχώρια, μα και πείσμα

Καλείται να χτύσει πάνω στην καλή εμφάνιση η Ανόρθωση

Με άδεια χέρια έφυγε η Ανόρθωση από το ΓΣΠ κόντρα στην Ομόνοια. Και ευρισκόμενη σε αυτή τη βαθμολογική θέση, ελάχιστα πιο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, σίγουρα δεν μπορεί να αισθάνεται χαρούμενη.

Η όλη όμως παρουσία, κόντρα στην πιο σταθερή και καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, δίνει αυτοπεποίθηση. Και αυτή καλείται να τη μετουσιώσει και σε άλλα πράγματα, όπως είναι η αποτελεσματικότητα. Είναι ολοφάνερο πως «πονάει» σε αυτό το κομμάτι, με μόλις ένα γκολ σε πέντε ματς και αυτό από πέναλτι.

«Κανονικό» γκολ έχει να σκοράρει απί τις 29 Νοεμβρίου κόντρα στον ΑΠΟΕΛ με τον Σένσι, ο οποίος είναι η όαση στη φετινή «Κυρία». Και όλοι εύχονται να μην αποχωρήσει τώρα τον Ιανουάριο, εφόσον βρεθεί κάποια ομάδα και πληρώσει τη ρήτρα του.

Στα αρνητικά ο τραυματισμός του Κίκο, ενός ακόμη παίκτη που έκανε τη διαφορά και ο οποίος θα λείψει για περισσότερο από έναν μήνα. Και αυτομάτως προκαλείται πρόβλημα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ακολουθεί το ματς με την ΑΕΛ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (25/01) και φυσικά η νίκη αποτελεί μονόδρομο.

