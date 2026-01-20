ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θελάδες: «Θα είναι μια ιστορική ημέρα - Να το απολαύσουν οι οπαδοί μας...»

Οι τοποθετήσεις του Ισπανού τεχνικού

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει του αυριανού αγώνα με την Τσέλσι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο προπονητής της Πάφου, Άλμπερτ Θελάδες, τόνισε την προετοιμασία και τον ενθουσιασμό του για το μεγάλο παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα αντιμετωπίσουμε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Υπάρχει ακόμη μία προπόνηση, μετά από αυτή θα καταλήξω στις τελικές μου επιλογές για την αρχική ενδεκάδα.

 Ο Νταβίντ αποτελεί έναν πραγματικό θρύλο του ποδοσφαίρου, με σπουδαία διαδρομή και τεράστια ποιότητα ως ποδοσφαιριστής

Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Κανένας δεν θα πίστευε στην αρχή τη σεζόν ότι η Πάφος FC θα ήταν μέχρι εδώ με έξι βαθμούς στο Champions League. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας που ταξίδεψαν στο Λονδίνο. Θα το απολαύσουν, θα είναι μια ιστορική ημέρα για την ομάδα».

Τους ποδοσφαιριστές της ομάδας εκπροσώπησε ο Νταβίντ Λουίζ ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στους μπλε του Λονδίνου.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά ο στόχος μου είναι να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε χαρακτήρα ως ομάδα, γνωρίζουμε πως η Τσέλσι είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του κόσμου.»

Σε ερώτηση για την πιο έντονη ανάμνηση που έχει από το συγκεκριμένο γήπεδο, ο Νταβίντ Λουίζ δεν δίστασε να θυμηθεί μια ξεχωριστή στιγμή:

«Το πρώτο μου γκολ απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ανέφερε, χαμογελώντας

ΠΑΦΟΣ FC

Διαβαστε ακομη