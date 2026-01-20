«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

Αναλυτικά η απάντηση του σε ερώτηση που δέχτηκε για το συγκεκριμένο θέμα.

«Από το 2000 μέχρι σήμερα έγιναν και λάθη στη διαδρομή μου στον Απόλλωνα. Θεωρώ πως δύο από αυτά αξίζει να τα επισημάνω ξεκάθαρα.

Το πρώτο αφορά το ότι, σε κάποιες κρίσιμες στιγμές, δεν εμπιστεύτηκα όσο θα έπρεπε συγκεκριμένα άτομα πριν ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι θα μπορούσα να στηριχθώ περισσότερο σε ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν ουσιαστικά την ομάδα να πετύχει καλύτερα τους στόχους της, σε μια στιγμή που δεν μπορούσα εγώ, τότε μας πήραν τα πρωταθλήματα που αξίζαμε.

Το δεύτερο λάθος σχετίζεται με τις επιλογές προπονητών. Τα τελευταία χρόνια είχα τον τελικό λόγο σε αυτές τις αποφάσεις και δεν κατάφερα πάντα να φέρω τους ανθρώπους που θα οδηγούσαν την ομάδα στο επίπεδο που θέλαμε. Στους ποδοσφαιριστές ο ρόλος μου ήταν πιο περιορισμένος, αλλά στους προπονητές η ευθύνη ήταν αποκλειστικά δική μου και την αναλαμβάνω πλήρως.»