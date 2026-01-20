ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Νίκος Κίρζης κατά την τοποθέτησή του ενώπιον του κόσμου της ομάδας μίλησε για τα λάθη που έκανε κατά την θητεία του!

Αναλυτικά η απάντηση του σε ερώτηση που δέχτηκε για το συγκεκριμένο θέμα.

«Από το 2000 μέχρι σήμερα έγιναν και λάθη στη διαδρομή μου στον Απόλλωνα. Θεωρώ πως δύο από αυτά αξίζει να τα επισημάνω ξεκάθαρα.

Το πρώτο αφορά το ότι, σε κάποιες κρίσιμες στιγμές, δεν εμπιστεύτηκα όσο θα έπρεπε συγκεκριμένα άτομα πριν ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι θα μπορούσα να στηριχθώ περισσότερο σε ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν ουσιαστικά την ομάδα να πετύχει καλύτερα τους στόχους της, σε μια στιγμή που δεν μπορούσα εγώ, τότε μας πήραν τα πρωταθλήματα που αξίζαμε.

Το δεύτερο λάθος σχετίζεται με τις επιλογές προπονητών. Τα τελευταία χρόνια είχα τον τελικό λόγο σε αυτές τις αποφάσεις και δεν κατάφερα πάντα να φέρω τους ανθρώπους που θα οδηγούσαν την ομάδα στο επίπεδο που θέλαμε. Στους ποδοσφαιριστές ο ρόλος μου ήταν πιο περιορισμένος, αλλά στους προπονητές η ευθύνη ήταν αποκλειστικά δική μου και την αναλαμβάνω πλήρως.»

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην επόμενη φάση η Άρσεναλ - Σόκαρε η Σπόρτινγκ την Παρί!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0: Φουλαριστός για «σεντονάτη» πρόκριση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οπισθοχωρεί και πιέζεται...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με MVP Τολιόπουλο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ετοιμάζει... σχέδιο πρόκρισης ο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

O Σένσι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον φοίνικα μέχρι το 2027!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαροκινός πολιτικός: «Η Σενεγάλη έκανε μαύρη μαγεία στα αποδυτήρια»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάγωσε στη Νορβηγία η Μάντσεστερ Σίτι, ήττα με τριάρα από την Μπόντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γκολντάρ οριστικά εκτός ενόψει Τσέλσι!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κερδίζει και ας μην… λάμπει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαστημικός Σάσα, κομβικός Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός καθάρισε με 100άρα τη Μακάμπι στο ΣΕΦ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Θελάδες: «Θα είναι μια ιστορική ημέρα - Να το απολαύσουν οι οπαδοί μας...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη