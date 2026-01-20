ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

Δημοσιευτηκε:

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

Οι τοποθετήσεις του Ροσενιορ ενόψει του αυριανού αγώνα με την Πάφος FC.

Πολλά νέα προκύπτουν για την Παφιακή ομάδα μετά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού της Τσέλσι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άγγλος προπονητής:

«Ο Φερνάντες ήταν άρρωστος χθες και έχασε την προπόνηση», δήλωσε ο Ροζενιόρ στους δημοσιογράφους. 

«Ο Εστεβάο επέστρεψε. Ο Γκίτενς επέστρεψε. Ο Γκούστο επέστρεψε -ένας ακόμη εξαιρετικός παίκτης. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να βεβαιωθούμε ότι οι παίκτες είναι οι κατάλληλοι για το παιχνίδι».

Ο Ροζίνιορ, 41 ετών, διορίστηκε στις 6 Ιανουαρίου με συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το 2032, μετά την αποχώρηση του Ιταλού Έντσο Μαρέσκα την Πρωτοχρονιά.

Είναι ο τέταρτος μόνιμος προπονητής της Τσέλσι από την ανάληψη της θέσης από τον Αμερικανό Τοντ Μπόελι το 2022 και θα αναλάβει τον πρώτο του αγώνα στο Champions League για την ομάδα του Δυτικού Λονδίνου την Τετάρτη.

Ερωτήθηκε για την πιθανότητα να διεκδικήσει το Champions League με τους δύο φορές νικητές, ο Ροζίνιορ είπε: 

«Θα ήταν υπέροχο. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε τυχεροί για τρίτη φορά, αλλά δεν είμαστε τυχεροί αν κερδίσουμε ένα Champions League. Ποτέ δεν περιορίζω τις φιλοδοξίες των παικτών μου. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι».

 

ΠΑΦΟΣ FC

