Δεν έχει... φρένο ο Λεβαδειακός με τον Κωστή να ανοίγει τον δρόμο

Δεν έχει... φρένο ο Λεβαδειακός με τον Κωστή να ανοίγει τον δρόμο

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει τη φρενήρη πορεία του προς την τελική τετράδα της βαθμολογίας της Super League και την είσοδό του στα play off, καθώς συνέτριψε εκτός έδρας και τον Παναιτωλικό με 3-1, κατέγραψε την τέταρτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα και πλέον είναι στο +9 (!) απ’ τον πέμπτο της βαθμολογίας Παναθηναϊκό, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο! Στον αντίποδα, η ομάδα του Αγρινίου γνώρισε την τέταρτη σερί ήττα της στη Λίγκα και παραμένει στα χαμηλά... στρώματα.

 

 

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν ξανά άκρως εντυπωσιακή και με «όπλο» την επίθεσή της (καλύτερη στη Λίγκα με 43 γκολ σε 17 αγώνες) πέτυχε μία μεγάλη νίκη στο Αγρίνιο, που τη φέρνει πλέον σε θέση... ισχύος έναντι του Παναθηναϊκού για την πρώτη τετράδα.

 

Μόλις στο 3ο λεπτό από λάθος διώξιμο του Μίχαλακ και πάσα του Μπάλτσι, ο Κωστή με υπέροχο γκολ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στη γωνία του Κουτσερένκο, κάνοντας το 1-0 για τον Λεβαδειακό. Επτά λεπτά μετά από εξαιρετικό συνδυασμό των Βοιωτών και γύρισμα του Παλάσιος, ο Κουτσερένκο έδιωξε ασταθώς κι ο επερχόμενος Μπάλτσι σημείωσε το 2-0.

 

Ο Παναιτωλικός είχε ένα σουτ του Μίχαλακ στο 34’ που πέρασε πολύ μακριά απ’ τα δοκάρια, αλλά και μία κεφαλιά του Άλεξιτς από πολύ καλή θέση που έφυγε ελάχιστα άουτ.

 

Λίγο πριν το ημίχρονο (45’) από σέντρα του Μπάλτσι (δεύτερη ασίστ), ο Λιάγκας που είχε προωθηθεί με πολύ ωραία κεφαλιά σκόραρε για τρίτη φορά για τον Λεβαδειακό, «τελειώνοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Πεντρόσο.

 

Ο Παναιτωλικός βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο και στο 63’ μείωσε σε 1-3 με τον Ενκολόλο, έπειτα από ωραίο γύρισμα του Ματσάν, ενώ στο 80’ ο Μίχαλακ έχασε την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο και να ξαναβάλει τους γηπεδούχους στο παιχνίδι, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει σε πλάγιο τετ-α-τετ τον Λοντίγκιν.

 

Στο 86’ ο Κουτσερένκο μπλόκαρε σταθερά την καρφωτή κεφαλιά του Πεντρόσο, με τον Λεβαδειακό να κρατάει στη συνέχεια με άνεση το προβάδισμα του 3-1 ως το φινάλε, παίρνοντας μία νίκη που ισχυροποιεί κι άλλο τη θέση του στην πρώτη τετράδα.

 

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: 25’ Μαυρίας, 38’ Άλεξιτς – 90’ Λαμαράνα

Αποβολές: -

 

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (74’ Μπρέγκου), Σιέλης, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46’ Νικολάου), Εστεμπάν (46’ Γκράναθ), Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς (83’ Χότζα).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (46’ Αμπού Χάνα), Βήχος, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος (74’ Συμελίδης), Λαγιούς (73’ Φίλων), Μπάλτσι (59’ Λαμαράνα), Πεντρόσο (86’ Γιούριτς).

