ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με MVP Τολιόπουλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με MVP Τολιόπουλο

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες είχε ονοματεπώνυμο: Βασίλης Τολιόπουλος!

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ πάτησε το glass floor του Telekom Center Athens μετά από 14 αγωνιστικές στη Euroleague (τελευταία ήταν στην 9η αγωνιστική), λόγω του... εξοστρακισμού του Τι Τζει Σορτς (δεν πήρε χρόνο συμμετοχής) και επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του οδήγησε το «τριφύλλι» στη νίκη με 93-74 επί της Μπασκόνια, για την 23η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 14-9 και μπήκε και πάλι σε τροχιά εξάδας, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 15η ήττα της. 

Οι «πράσινοι» γέμισαν αυτοπεποίθηση μέσα από την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (κράτησαν την Μπασκόνια στους 31 πόντους) και με τον Τολιόπουλο... οργιάζει στην τρίτη περίοδο «καθάρισαν» το παιχνίδι. Ο 29χρονος μέτρησε σε οκτώ λεπτά συμμετοχής στο τρίτο δεκάλεπτο 16 πόντους, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα και η διαφορά εκτοξεύτηκε σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (67-43 στο 27΄). 

Ο Τολιόπουλος, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού», τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (career high) με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους. Πολύτιμοι και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (11π.) και Ρισόν Χολμς (12π). Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής, αλλά σίγουρα πήραν το... μήνυμα, οι Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν. 

Από την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 17 πόντους. 

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0: Φουλαριστός για «σεντονάτη» πρόκριση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οπισθοχωρεί και πιέζεται...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με MVP Τολιόπουλο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ετοιμάζει... σχέδιο πρόκρισης ο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

O Σένσι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον φοίνικα μέχρι το 2027!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαροκινός πολιτικός: «Η Σενεγάλη έκανε μαύρη μαγεία στα αποδυτήρια»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάγωσε στη Νορβηγία η Μάντσεστερ Σίτι, ήττα με τριάρα από την Μπόντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γκολντάρ οριστικά εκτός ενόψει Τσέλσι!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κερδίζει και ας μην… λάμπει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαστημικός Σάσα, κομβικός Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός καθάρισε με 100άρα τη Μακάμπι στο ΣΕΦ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Θελάδες: «Θα είναι μια ιστορική ημέρα - Να το απολαύσουν οι οπαδοί μας...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ζωντανή» η Μπριζ για την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη