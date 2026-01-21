Στην επόμενη φάση η Άρσεναλ - Σόκαρε η Σπόρτινγκ την Παρί!

Οι «κανονιέρηδες» έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, έλεγξαν τον ρυθμό και με αιχμή τους δύο επιθετικούς τους έφτασαν στην 7η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ανεβαίνοντας στους 21 βαθμούς και βάζοντας γερές βάσεις για την κορυφή.

Απέναντι σε μια σκληρή Ίντερ, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα έδειξε χαρακτήρα. Παρότι ο Σούτσιτς απάντησε άμεσα στο γκολ του Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 10', οι Λονδρέζοι δεν πανικοβλήθηκαν και πριν την ανάπαυλα πήραν εκ νέου το προβάδισμα, με τον Βραζιλιάνο φορ να σκοράρει ξανά στο 31'.

Το τελικό «χτύπημα» ήρθε στο 85', όταν ο Βίκτορ Γκιόκερες έβαλε τη σφραγίδα του στη νίκη, στέλνοντας την Άρσεναλ αγκαλιά με την πρωτιά.

Με το 7 στα 7, μετά την «άλωση» του Μιλάνου η πρωτοπόρος της Premier League, πέρασε πανηγυρικά στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ενώ παρά την ήττα τους οι «νερατζούρι» διατηρούν ακέραιες τις ελπίδες τους για την απευθείας πρόκριση.

Οι «μερένχες» μετά τον αποκλεισμό στο Copa del Rey νίκησαν αρχικά στο πρωτάθλημα και απόψε έκαναν «πάρτι» απέναντι στη Μονακό, την οποία «εξαφλάνισαν» με 6-1 στο Μπερναμπέου. Πρωταγωνιστής της «βασίλισσας» ήταν ξανά ο Κιλιάν Μπαπέ με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Η... μισή Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε τεράστια νίκη επί της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 και, πλέον, στην τελευταία αγωνιστική κρατούν τη τύχη στα χέρια τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4 (390'+2' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε) Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1 (22',24' Χογκ, 58' Χάουγκε - 60' Τσερκί) Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1 (5', 26' Μπαπέ, 52' Μασταντουόνο, 55' αυτ. Κέρερ, 63' Βινίσιους, 80' Μπέλιγχαμ - 72' Τέζε) Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3 (18' Σούσιτς - 10',31' Γκαμπριέλ Ζεσούς, 84' Γκιόκερες) Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2 (49' Ολουβασέγι - 61' Γκλουκ, 90' Εντβάρτσεν) Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0 (14' Ρομέρο, 37' Σολάνκε) Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1 (74',90' Σουάρες - 79' Κβαρατσκέλια) Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0 (2' Κοστίνια, 45'+1 Ταρέμι) Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1 (72' Λάρσον - 39' ΜακΤόμινεϊ) Τετάρτη 21/1/26 Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 19:45 Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 19:45 Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00 Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00 Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00 Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00 Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

ΑΠΕ-ΜΠΕ