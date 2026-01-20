ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα»

«Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα»

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού προτάθηκε στους «νερατζούρι», αποτελώντας ένα από τα πολλά ονόματα που περνούν από το τραπέζι της Ίντερ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Ίντερ εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες το όνομα του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού, έπειτα από σχετική αναφορά Ιταλού δημοσιογράφου στα social media.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει προταθεί στους «νερατζούρι», με το όνομά του συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πολλά που φτάνουν στα γραφεία της Ίντερ, στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσεων για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, λόγω και της εμπειρίας του στο ιταλικό πρωτάθλημα με Κόμο και Λέστε.

Πρόκειται περισσότερο για μία από τις πολλές προτάσεις που εξετάζονται σε αυτή τη φάση της αγοράς από τους «νερατζούρι», χωρίς να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο στον ορίζοντα.

 

