Διαστημικός Σάσα, κομβικός Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός καθάρισε με 100άρα τη Μακάμπι στο ΣΕΦ!

Με έναν διαστημικό Σάσα Βεζένκοφ και έναν κομβικό Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 100-93 της Μακάμπι στο ΣΕΦ και έφτασε τις τρεις σερί νίκες στην Ευρωλίγκα!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις τρεις διαδοχικές νίκες στην Ευρωλίγκα και έκτη στα επτά τελευταία στη διοργάνωση, επικρατώντας πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική. 

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 14-8 (χρωστάει το ματς με τη Φενερμπαχτσέ), συνεχίζει την αναρρίχηση του προς την τετράδα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 23η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Ισραηλινούς στη 14η ήττα τους, με την οποία παρέμειναν σε απόσταση από τη δεκάδα. Ακόμη μία παράσταση από τον Σάσα Βεζένκοβ με 28 πόντους και 6/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

EUROLEAGUE

