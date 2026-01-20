ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαροκινός πολιτικός: «Η Σενεγάλη έκανε μαύρη μαγεία στα αποδυτήρια»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαροκινός πολιτικός: «Η Σενεγάλη έκανε μαύρη μαγεία στα αποδυτήρια»!

Οι αντιδράσεις στο Μαρόκο για την ήττα στον τελικό Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Για μαύρη μαγεία έκανε λόγο πολιτικός και ζητά να συλληφθεί ο διαιτητής!

Ο επεισοδιακός τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μεταξύ της Σενεγάλης και του Μαρόκου έχει τρίτο ημίχρονο που θα απασχολεί για αρκετές ημέρες ακόμα. Τι περιλαμβάνει το μενού μεταξύ άλλων; Μαύρη μαγεία και... δίκη του Κονγκολέζου διαιτητή! 

Οι διοργανωτές στις καθυστερήσεις του τελικού είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν με πέναλτι. Οι Σενεγαλέζοι αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, επέστρεψαν με παρέμβαση του Μανέ και ο Μπραχίμ Ντίαζ αστόχησε από την άσπρη βούλα. Στην παράταση μάλιστα, η Σενεγάλη βρήκε το γκολ της νίκης και σήκωσε το τρόπαιο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον βουλευτή στο Μαρόκο, Μοχάμεντ Σιμού ο Κονγκολέζος διαιτητής, Ζαν Ζακ Εντάλα δεν έπρεπε να επανεκκινήσει το ματς μετά την αποχώρηση της Σενεγάλης, οπότε «θα πρέπει να συλληφθεί και να δικαστεί»!

Φυσικά, δεν έμεινε εκεί και απέδωσε το χαμένο πέναλτι και την ήττα της Εθνικής ομάδας της χώρας του σε μαύρη μαγεία! Πότε έγινε η τελετή; Προφανώς στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια της διακοπής του μεγάλου τελικού.

Φυσικά, το τι ακολούθησε στο «X» δεν περιγράφεται. Κάποιοι εμφάνισαν τον προπονητή της Σενεγάλης στα αποδυτήρια να κάνει μαύρη μαγεία...

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0: Φουλαριστός για «σεντονάτη» πρόκριση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οπισθοχωρεί και πιέζεται...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με MVP Τολιόπουλο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ετοιμάζει... σχέδιο πρόκρισης ο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

O Σένσι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με τον φοίνικα μέχρι το 2027!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαροκινός πολιτικός: «Η Σενεγάλη έκανε μαύρη μαγεία στα αποδυτήρια»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάγωσε στη Νορβηγία η Μάντσεστερ Σίτι, ήττα με τριάρα από την Μπόντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γκολντάρ οριστικά εκτός ενόψει Τσέλσι!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κερδίζει και ας μην… λάμπει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαστημικός Σάσα, κομβικός Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός καθάρισε με 100άρα τη Μακάμπι στο ΣΕΦ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Θελάδες: «Θα είναι μια ιστορική ημέρα - Να το απολαύσουν οι οπαδοί μας...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ζωντανή» η Μπριζ για την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη