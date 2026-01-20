Μαροκινός πολιτικός: «Η Σενεγάλη έκανε μαύρη μαγεία στα αποδυτήρια»!

Ο επεισοδιακός τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μεταξύ της Σενεγάλης και του Μαρόκου έχει τρίτο ημίχρονο που θα απασχολεί για αρκετές ημέρες ακόμα. Τι περιλαμβάνει το μενού μεταξύ άλλων; Μαύρη μαγεία και... δίκη του Κονγκολέζου διαιτητή!

Οι διοργανωτές στις καθυστερήσεις του τελικού είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν με πέναλτι. Οι Σενεγαλέζοι αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, επέστρεψαν με παρέμβαση του Μανέ και ο Μπραχίμ Ντίαζ αστόχησε από την άσπρη βούλα. Στην παράταση μάλιστα, η Σενεγάλη βρήκε το γκολ της νίκης και σήκωσε το τρόπαιο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον βουλευτή στο Μαρόκο, Μοχάμεντ Σιμού ο Κονγκολέζος διαιτητής, Ζαν Ζακ Εντάλα δεν έπρεπε να επανεκκινήσει το ματς μετά την αποχώρηση της Σενεγάλης, οπότε «θα πρέπει να συλληφθεί και να δικαστεί»!

Φυσικά, δεν έμεινε εκεί και απέδωσε το χαμένο πέναλτι και την ήττα της Εθνικής ομάδας της χώρας του σε μαύρη μαγεία! Πότε έγινε η τελετή; Προφανώς στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια της διακοπής του μεγάλου τελικού.

Φυσικά, το τι ακολούθησε στο «X» δεν περιγράφεται. Κάποιοι εμφάνισαν τον προπονητή της Σενεγάλης στα αποδυτήρια να κάνει μαύρη μαγεία...

A Moroccan deputy calls for the referee of the Africa Cup final to be stopped and tried for resuming the match after Senegal left the field.



The politician accuses Senegal of practicing magic in the locker room before Brahim took the penalty.pic.twitter.com/XiYxDyeKai — Chary (@Charybd1sss) January 20, 2026

Athletiko