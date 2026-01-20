ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κερδίζει και ας μην… λάμπει

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Κερδίζει και ας μην… λάμπει

Η ποιότητα στο ρόστερ αποτρέπει απώλειες βαθμών με ομάδες που δεν είναι στην κούρσα του τίτλου

Δεν μάγεψε απέναντι στην Ανόρθωση, ζορίστηκε αλλά +5. Και αυτό είναι που βλέπουν στην Ομόνοια με το πέρας της 18ης αγωνιστικής. Αυτή είναι η διαφορά από τη 2η θέση όπου βρίσκονται τρεις ομάδες. Η Πάφος FC, η ΑΕΚ και ο Άρης. Οι πράσινοι απολαμβάνουν τους «καρπούς» τόσο της αμυντικής τους συνέπειας καθώς έχουν να δεχθούν γκολ εδώ και τέσσερις αγώνες και με δέκα γκολ παθητικό είναι η κορυφαία άμυνα όσο και της επιθετικής τους παρουσίας που μετρούν 42 γκολ με τον Μαέ να παίρνει μπρος για τα καλά και να «απειλεί» τον Σεμέδο. Ο πρώτος έχει πετύχει δέκα γκολ, ένα περισσότερο από τον Μαροκινό.

Η Ομόνοια είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και μπορεί στα δύο τελευταία ματς για τον θεσμό του πρωταθλήματος οι εμφανίσεις να είναι υποτονικές αλλά δείχνει πως ξέρει τον τρόπο, ακόμη και όταν δεν είναι στα καλά της, να παίρνει το ζητούμενο. Ουσιαστικά κερδίζει και ας μην… λάμπει. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Σίγουρα, ικανοποιεί περισσότερο όταν η νίκη συνδυάζεται με καλή εμφάνιση, όμως δεν μπορείς σε όλα τα ματς να παίζεις σε υψηλές εντάσεις. Και ας μην ξεχνάμε πως είχε να παίξει με την ΑΕΛ (09/01), με την ΑΕΚ για το κύπελλο (14/01) και με την Ανόρθωση (18/01). Και πανηγύρισε ισάριθμες νίκες.

Φυσικά, αν ήταν πιο εύστοχη στο πρώτο 20λεπτο του ματς, ίσως να πετύχαινε νίκη με περισσότερα γκολ αλλά ήταν άτυχη (δύο δοκάρια) αλλά και άστοχη. Η ποιότητα στο ρόστερ αποτρέπει απώλειες βαθμών με ομάδες που δεν είναι στην κούρσα του τίτλου. Οφείλει όμως να στροφάρει για να λιγοστέψει τις πιθανότητες να έχει απώλειες βαθμών.

