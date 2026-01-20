Πάγωσε στη Νορβηγία η Μάντσεστερ Σίτι, ήττα με τριάρα από την Μπόντο

Πάγωσε στον νορβηγικό Βορρά η Μάντσεστερ Σίτι! Η απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ καθάρισε με 3-1 την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Χεγκ και Χάουγκε, ανεβαίνοντας έτσι στους έξι βαθμούς και την 26η θέση της βαθμολογίας της league phase του Champions League - προσπερνώντας, μεταξύ άλλων, τον Ολυμπιακό, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Οι Cityzens μπήκαν πιο δυνατά στο ματς ωστόσο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, οι Νορβηγοί τους αιφνιδίασαν και πήραν προβάδισμα στο σκορ, με τον Χεγκ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 22' μετά από εξαιρετική αντεπίθεση και μπαλιά του Μπλόμπεργκ.

Δύο λεπτά αργότερα, κι ενώ οι Άγγλοι δεν είχαν συνέλθει ακόμα, οι δύο ποδοσφαιριστές συνδυάστηκαν ξανά για το 2-0! Μετά από τραγικό λάθος στην άμυνα της Σίτι, ο Μπλόμπεργκ έβγαλε τετ α τετ τον 25χρονο φορ κι αυτός νίκησε τον Ντοναρούμα, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του. Ο Χεγκ είχε καλή ευκαιρία για χατ τρικ στο 39' αλλά αστόχησε, με τους Χάαλαντ (35', 45') και Φόντεν (42') να απειλούν για τη Σίτι αλλά το σκορ στην ανάπαυλα να είναι, εντέλει 2-0 και την ομάδα του Γκουαρδιόλα να έχει ένα βουνό να ανέβει στο δεύτερο μέρος.

Οι Σκανδιναβοί έχασαν μία ακόμη ευκαιρία με τον Έβγεν (50'), ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Χεγκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ο Ράιντερς είχε σουτ άουτ στο 57' και κάπου εκεί άρχισε το... ροντέο! Ένα τρομερό σουτ του Χάουγκε στο 58' ανέβασε εντέλει τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τη Σίτι να απαντά μέσα σε ένα δίλεπτο με ωραία προσπάθεια του Σερκί.

Πάνω όμως που οι Άγγλοι πίστεψαν ότι υπάρχει φως στο τούνελ, ήρθε η αποβολή του Ρόδρι με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να τους φέρει ξανά σε δεινή θέση. Ακολούθησαν δοκάρι με τον Χάουγκε (64') και ακυρωθέν γκολ του Χεγκ (65') για την Μπόντο/Γκλιμτ, με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να διατηρήσουν με σχετική άνεση το προβάδισμα, καθώς ο Χάικιν σταμάτησε τον Ο'Ράιλι στο 87', και να πανηγυρίζουν ένα ιστορικό τρίποντο - χάνοντας και ευκαιρία με τον Χέλμερσεν για το 4-1 στις καθυστερήσεις!

