Ζαφείρης: «Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου»

Απολογήθηκε ο Ζαφείρης για το λάθος του στο πρώτο γκολ της Δανίας.

Την ανάγκη να απολογηθεί δημοσίως για το λάθος που έκανε και οδήγησε τη Δανία στο πρώτο γκολ απέναντι στην Εθνική ομάδα ένιωσε ο Χρήστος Ζαφείρης. Ο διεθνής μέσος, που από τον Ιανουάριο θα παίζει στον ΠΑΟΚ, έκανε ένα απρόσεκτο γύρισμα στο 22ο λεπτό δίνοντας την ευκαιρία στον Χόιλουντ να ανοίξει-κόντρα στη ροή του αγώνα-το σκορ και το δρόμο για τη νίκη των γηπεδούχων με 3-1.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε. Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου... θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο. Και πάλι συγνώμη», έγραψε ο 22χρονος άσος στα social media λίγες ώρες μετά την ήττα που εξανέμισε και τις τελευταίες ελπίδες της Εθνικής ομάδας να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

