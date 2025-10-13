Μέχρι το επόμενο διάλειμμα

Εκεί που οι πλείστες προβλέψεις ήθελαν τους γαλαζοκίτρινους σε μειονεκτική θέση λόγω των οικονομικών θεμάτων, μπήκαν δυναμικά στη χρόνια μετρώντας πέντε νίκες σε έξι αγώνες, έχοντας χάσει μόνο από την Πάφο FC (0-1) με την οποία ισοβαθμούν στο ψηλότερο σκαλοπάτι με 15 βαθμούς. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έχει αποφύγει τις παγίδες απέναντι σε ομάδες των κάτω διαζωμάτων, κερδίζοντας δύο ομάδες που ήρθαν από τη β' κατηγορία ΕΝ Ύψωνα (1-2) και Ακρίτα (0-4), την Ένωση (0-2) και την Ομόνοια Αραδίππου (0-4), αλλά και τον Απόλλωνα (2-0). Το ακόμα πιο ενθαρρυντικό για τον ΑΠΟΕΛ ήταν ότι πήρε τα τρίποντα με πολύ καλές παρουσίες κι αυτό ήταν που ενθουσίασε περισσότερο τον κόσμο της ομάδας. Πλέον, επόμενος στόχος για την ομάδα της Λευκωσίας να διατηρήσει αυτές τις εντυπώσεις ή και να τις ενισχύει κι άλλο στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι την επόμενη διακοπή. Με την επιστροφή στη δράση ο ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί στο ΓΣΠ την Κυριακή (19/10, 19:00) τον Ολυμπιακό, ενώ λίγες ημέρες αργότερα (22/10, 19:00), στο ίδιο γήπεδο, θα κάνει την αρχή και στο κύπελλο υποδεχόμενος την ΑΕΖ. Έπειτα, στο πρόγραμμα των γαλαζοκιτρίνων πριν από το επόμενο «παράθυρο» για τις Εθνικές ομάδες είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ (27/10, 19:00), το εντός έδρας ματς με τον Εθνικό (01/11, 19:00) και το «αιώνιο» ντέρμπι με την Ομόνοια (09/11, 19:00), στο οποίο θα είναι τυπικά φιλοξενούμενος.