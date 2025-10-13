ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιατί η Εθνική δεν μπορεί να ελπίζει σε εισιτήριο για τα μπαράζ μέσω Nations League

Γιατί η Εθνική δεν μπορεί να ελπίζει σε εισιτήριο για τα μπαράζ μέσω Nations League

Η Ελλάδα έμεινε οριστικά εκτός Μουντιάλ, καθώς δεν έχει πλέον ελπίδες πρόκρισης μέσω των προκριματικών, ούτε μπορεί να ελπίζει σε κάποιο εισιτήριο στα μπαράζ μέσω Nations League.

Όνειρο ήταν και πάει για την Εθνική, η οποία για ακόμα ένα ματς πλήρωσε τα λάθη της, γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα στα προκριματικά με σκορ 3-1 από τη Δανία και έμεινε εκτός Μουντιάλ.

Πράγματι, πλέον η Ελλάδα δεν έχει μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης ούτε καν για τα μπαράζ μέσω των προκριματικών, ενώ δεν μπορεί να ελπίζει ούτε σε κάποιο εισιτήριο για τα playoffs μέσω του Nations League.

Υπενθυμίζουμε πως απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο πηγαίνουν οι πρώτοι των 12 ομίλων, ενώ οι 12 δεύτεροι διαμορφώνουν, μαζί με 4 ομάδες που προκύπτουν από το τελευταίο Nations League, ένα pool 16 ομάδων, οι οποίες κυνηγούν τα 4 τελευταία εισιτήρια.

Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει εισιτήριο μέσω Nations League

Η διαδικασία επιλογής των ομάδων που διεκδικούν τα τέσσερα επιπλέον εισιτήρια για τη φάση των τελικών δεν περιλαμβάνει όσες τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων τους στα προκριματικά. Αυτές έχουν ήδη εξασφαλίσει το μάξιμουμ, οπότε αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Από τις υπόλοιπες, δηλαδή τις ομάδες που δεν κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στους προκριματικούς ομίλους τους, επιλέγονται τέσσερις. Η επιλογή γίνεται με βάση την εξής ιεραρχία:

1. Οι νικητές των 14 ομίλων του Nations League (με προτεραιότητα ανά κατηγορία: Α, Β, Γ, Δ).

2. Οι ομάδες της Α' κατηγορίας του Nations League που δεν βγήκαν πρώτες στον όμιλό τους, με βάση τη σειρά κατάταξης.

3. Οι μη νικήτριες ομάδες της Β' κατηγορίας, επίσης με βάση την κατάταξή τους.

Η Ελλάδα εντάσσεται στην τελευταία κατηγορία, καθώς δεν κατέκτησε τον όμιλό της στη Β’ κατηγορία, αλλά είχε την υψηλότερη συγκομιδή μεταξύ των υπόλοιπων. Παρ' όλα αυτά, στη γενική κατάταξη των επιλαχουσών ομάδων είναι 27η στη σειρά, πίσω από:

14 νικητές ομίλων του Nations League, συγκεκριμένα:

Κατηγορία Α: Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία

Κατηγορία Β: Αγγλία, Νορβηγία, Ουαλία, Τσεχία

Κατηγορία Γ: Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία

Κατηγορία Δ: Μολδαβία, Σαν Μαρίνο

Τις 12 ομάδες της Α’ κατηγορίας που δεν ήταν πρώτες στους ομίλους τους: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία, Σκωτία, Σερβία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Πολωνία, Ισραήλ, Ελβετία, Βοσνία

Από αυτές τις 26 ομάδες που προηγούνται της Ελλάδας, ελάχιστες έχουν χάσει ήδη την πρόκριση μέσω των προκριματικών. Δύο εξ αυτών, η Μολδαβία και το Σαν Μαρίνο, είναι ήδη εκτός διεκδίκησης μέσω των ομίλων, αλλά εξασφαλίζουν θέση στα play-offs λόγω της πρωτιάς τους στoυς ομίλους της Δ' Κατηγορίας του Nations League. Συνεπώς, έχουν ήδη καταλάβει δύο από τα τέσσερα εισιτήρια.

Για να είχε ελπίδα η Ελλάδα, θα έπρεπε τουλάχιστον 23 από τις υπόλοιπες 24 ομάδες που είναι πάνω της στην κατάταξη να τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες στους προκριματικούς. Αυτό, όμως, είναι αδύνατο στην πράξη. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο προκριματικοί όμιλοι στους οποίους συμμετέχουν τρεις ομάδες που βρίσκονται όλες πάνω από την Ελλάδα στην κατάταξη.

Συγκεκριμένα:

9ος Όμιλος: Ιταλία, Νορβηγία, Ισραήλ

10ος Όμιλος: Βέλγιο, Ουαλία, Βόρεια Μακεδονία

Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον δύο από αυτές τις έξι ομάδες θα μείνουν εκτός δυάδας, άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να μπει στην τετράδα των επιλαχουσών.

Με άλλα λόγια, ακόμη και με τα πιο ευνοϊκά σενάρια, η Εθνική Ελλάδας δεν έχει καμία πιθανότητα να συμμετάσχει στα play-offs για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Ο δρόμος μέσω Nations League είναι ουσιαστικά κλειστός.

