Λαπόρτα: «Έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μου με τον Μέσι-Θα τον τιμήσουμε όπως του αξίζει»

Ο Ζοάν Λαπόρτα αν έχει κατηγορηθεί για κάτι στη διάρκεια της προεδρίας του στην Μπαρτσελόνα ήταν η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι. Ο ίδιος μίλησε για τη διατάραξη των σχέσεών του με τον Αργεντινό θρύλο του συλλόγου, έκανε λόγο για... αποκατάσταση και δεσμεύτηκε να τον τιμήσει όπως του αξίζει, όταν αποσυρθεί.

«Ο Μέσι κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Όταν δεν ανανεώσαμε το συμβόλαιό του, οι σχέσεις μας χάλασαν λίγο, αλλά στη συνέχεια λίγο-πολύ αποκαταστήσαμε αυτή τη σχέση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει», ανέφερε.

Όσο για την παρουσία του στην κεφαλή του συλλόγου; «Μου αρέσει να είμαι πρόεδρος της Μπάρτσα. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να γίνουν πρόεδροι της Μπάρτσα και που θα μπορούσαν να το κάνουν καλά. Αγαπώ πολύ την Μπάρτσα και όταν υπήρξαν δύσκολες στιγμές, ένιωσα την ανάγκη να προσπαθήσω να σώσω την κατάσταση», είπε.

Τέλος αναφέρθηκε στον προπονητή της ομάδας, Χάνσι Φλικ. «Είναι ένας Μονομάχος, είναι σαν τον Ράσελ Κρόου. Είναι αποκάλυψη, ένας σπουδαίος προπονητής. Είναι πολύ χαλαρός, έχει καλή αίσθηση του χιούμορ. Είναι Γερμανός, αλλά είναι ευαίσθητος με όλους. Είναι πολύ απαιτητικός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα σχέδιά του επειδή είναι πολύ... Γερμανός. Αλλά ταυτόχρονα, είναι πολύ ευαίσθητος. Νιώθω πολύ άνετα και πολύ χαρούμενος μαζί του», τόνισε.

