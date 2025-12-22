Το πρώτο... δεύτερο και η σύμπτωση!

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Νικόλας Παναγιώτου σκοράρει δεύτερο γκολ στο ίδιο πρωτάθλημα.

Ο αμυντικός της Ομόνοιας άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό τέρμα στο 23ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με τον Εθνικό, διπλασιάζοντας τα γκολ του στη σεζόν, μετά από αυτό που πέτυχε επί του ΑΠΟΕΛ στις 9 Νοεμβρίου.

Ο Παναγιώτου μετρούσε από ένα γκολ στα πρωταθλήματα 2022/23 και 2023/24 και κανένα στο περσινό (2024/25). Σημειώνεται ότι τη σεζόν 2022/23 πέτυχε δύο τέρματα, με το άλλο να είναι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα τα δύο προηγούμενα του γκολ σε πρωτάθλημα ήταν κόντρα στους αντιπάλους τους οποίους «πλήγωσε» φέτος καθώς το 2022/23 σκόραρε επί του ΑΠΟΕΛ και του 2023/24 επί του Εθνικού!