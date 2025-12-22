ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κοντά στη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

Από την Αγγλία στην Ιταλία ο Γερμανός επιθετικός

Ένα βήμα πριν την ένταξή του τη Μίλαν φαίνεται ότι βρίσκεται ο Γερμανός διεθνής φορ Νίκλας Φίλκρουγκ.

Οι πληροφορίες από τον ιταλικό Τύπο αναφέρουν πως έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των «Ροσονέρι» και της Γουέστ Χαμ, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, για δωρεάν δανεισμό του με δικαίωμα αγοράς, αξίας περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, θεωρείται πολύ πιθανό ο Φίλκρουγκ να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στο Μιλάνο τις επόμενες ώρες.

Κατά συνέπεια, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η άφιξη της επιθετικής ενίσχυσης που χρειάζεται ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι οριστικοποιείται, ειδικά μετά την επέμβαση του Σαντιάγο Χιμένες στον αστράγαλο.

ΔΙΕΘΝΗ

