«Το ταξίδι συνεχίζεται»: To φοβερό βίντεο του Ολυμπιακού για την επέκταση με τον Μεντιλίμπαρ

Δημοσιευτηκε:

Για πάντα στο δικό του λιμάνι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! Ο Βάσκος τεχνικός, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο και μέχρι το 2027 θα κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, λαμβάνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη και αναγνώριση για την σπουδαία του προσφορά στον σύλλογο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, αφού προανήγγειλε και ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασία της με τον Ισπανό προπονητή, ανέβασε στα social media, ένα φοβερό βίντεο-αναδρομή σε όλα όσα έχει καταφέρει ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο με τη λεζάντα: «Το ταξίδι συνεχίζεται»!

Δείτε το βίντεο:

sport-fm.gr

Διαβαστε ακομη