BINTEO: Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις για τη Ζάμπια και πανηγύρισε... τρώγοντας τα μούτρα του ο Ντάκα!

Η Ζάμπια έκλεψε τον βαθμό στην πρεμιέρα της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον Πάτσον Ντάκα να ισοφαρίζει σε 1-1 το Μάλι με καθυστερήσεις, ωστόσο ο πανηγυρισμός του επιθετικού της Λέστερ δεν πήγε καθόλου καλά!

Ο 27χρονος φορ επιχείρησε να κάνει τούμπα στον αέρα αλλά απέτυχε, με τις εικόνες να είναι συνάμα αστείες αλλά και αγχωτικές, καθώς ο σκόρερ των «τσιπολόπολο» θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί...

WTF.. Patson Daka landed on his neck trying to do a backflip celebration after scoring a last minute goal for Zambia against Mali 😭😭😭 pic.twitter.com/vmuSkaSmbX — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) December 22, 2025

sport-fm.gr