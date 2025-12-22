ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις για τη Ζάμπια και πανηγύρισε... τρώγοντας τα μούτρα του ο Ντάκα!

Η Ζάμπια έκλεψε τον βαθμό στην πρεμιέρα της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον Πάτσον Ντάκα να ισοφαρίζει σε 1-1 το Μάλι με καθυστερήσεις, ωστόσο ο πανηγυρισμός του επιθετικού της Λέστερ δεν πήγε καθόλου καλά!

Ο 27χρονος φορ επιχείρησε να κάνει τούμπα στον αέρα αλλά απέτυχε, με τις εικόνες να είναι συνάμα αστείες αλλά και αγχωτικές, καθώς ο σκόρερ των «τσιπολόπολο» θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί...

