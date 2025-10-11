Παναθηναϊκός: Με τους γνωστούς απόντες η προπόνηση

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, με τους γνωστούς απόντες.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε για μία ακόμη μέρα ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς, Σάντσες, Μπόκος.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου και Φικάι.

sdna.gr