ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί με νέο συμβόλαιο έως το 2028.

Ο φάκελος ανανεώσεων έχει ανοίξει για τα καλά στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο με τον Κοστίνια, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Τσικίνιο. Η πιο… φλέγουσα υπόθεση είναι αυτή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Το συμβόλαιο του Μαροκινού φορ λήγει το καλοκαίρι και στον Πειραιά δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται ότι θα τον χάσουν. Ο Ελ Κααμπί ήρθε στον Ολυμπιακό χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά κατάφερε να γίνει ο πιο… φονικός φορ στην ιστορία της ομάδας, κατακτώντας το Conference League και το νταμπλ. Οι επαφές με την πλευρά του παίκτη έχουν ξεκινήσει και ο 32χρονος επιθετικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028. 

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, με τον Ελ Κααμπί να είναι απόλυτα ευχαριστημένος από τη ζωή του στην Ελλάδα και την πορεία του στον Ολυμπιακό.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουτσέσκου: «Δεν θα παίξει ο Μαρίν την Κυριακή κόντρα στην Αυστρία»

Ελλάδα

|

Category image

Μπέικον: «Ο Μαντζούκας ήθελε να παίξουμε ξύλο - Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα πρόβλημα...»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Χιμένεθ βλέπει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία

Ελλάδα

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ στο Etihad

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μετά τον Ελάνγκα, η Νιούκαστλ παίρνει και κορυφαίο στέλεχος της Νότιγχαμ Φόρεστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο αντικαταστάτης του Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Κανονικά στους πάγκους οι προπονητές της Stoiximan GBL μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αποκλεισμός για Τζόκοβιτς!

Τένις

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Όλα έτοιμα από νωρίς για το πάρτι του ΣΥ.Φ.ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Η δουλειά στα Σπάτα και το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Μάρκο

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έτοιμη για Σαν Μαρίνο η Εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Παραμένει στο νοσοκομείο ο Μουμπρού-Έχει χάσει 16 κιλά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Στα ραντάρ ο Αντρέ Λουίς

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπόνηση με τις γνωστές απουσίες, «ανεβαίνει» ο Τσάλοφ

Ελλάδα

|

Category image

Τέσσερις στα 540 (6Χ90)...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη