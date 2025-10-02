Σόκαρε τον Παναθηναϊκό η Γκόου Αχεντ Ιγκλς και του έκοψε τη φόρα

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να συνεχίσει τη διαδρομή του με… νέα υψηλή πτήση μετά τον θρίαμβο στη Βέρνη, αλλά τελικά οι «αετοί» πέταξαν ψηλότερα στον ουρανό της Καλογρέζας, φεύγοντας από το ΟΑΚΑ με το 2-1, με εντυπωσιακή ανατροπή στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι Ολλανδοί πήραν ιστορική, ευρωπαϊκή νίκη περιμένοντας πώς και πώς ένα τέτοιο αποτέλεσμα στη φετινή παρουσία τους στο Europa League, με το τριφύλλι να βρίσκει απροσπέλαστο εμπόδιο στην πορεία μέσα από την οποία προσπαθεί να ξαναβγεί στην επιφάνεια στις μέρες του Χρήστου Κόντη στην άκρη του πάγκου.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τη χαλαρότητα που επέδειξε αμυντικά το τριφύλλι στο τελευταίο 20λεπτο και δυο φορές τιμώρησαν τους «πράσινους».

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τον Παναθηναϊκό με το 4-3-3 και με τον Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην τετράδα της άμυνας από δεξιά προς αριστερά βρέθηκαν οι Κώτσιρας, Πάλμερ, Τουμπά και Κυριακόπουλος, ο Μπακασέτας ήταν στα χαφ με τους Τσιριβέγια και Τσέριν, ενώ, ο Τετέ βρέθηκε δεξιά, ο Ζαρουρί αριστερά και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Μέλβιν Μπουλ της Γκόου Αχέντ Ιγκλς επέλεξε το 4-2-3-1, με τον Ντε Μπούσερ στα γκολπόστ, τον Ντέιλ δεξιά στην άμυνα, τον Τζέιμς κλασσικά αριστερά και τους Κράμερ - Νόιμπερ στα στόπερ. Οι Μόλενστιν και Λίντορστ ήταν οι χαφ, οι Μάργκαρετ, Μπρέουμ και Σάρεϊ πίσω από τον Σμιτ που ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Το ματς

Προφανώς δεν μπορείς να κάνεις σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση κάθε φορά το ξεκίνημα που έκανε ο Παναθηναϊκός στη Βέρνη. Και προφανώς υπάρχουν βραδιές που κόντρα σε ομάδες οι οποίες αποκομίζουν νέες και πολύτιμες εμπειρίες από τέτοια τουρνουά, θα πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλη υπομονή και να συνεχίσεις να βαδίζεις στο πλάνο που έχεις προετοιμάσει, βάσει και της μελέτης του αντιπάλου. Αυτό ήταν το σκηνικό στο πρώτο ημίχρονο του ματς στο ΟΑΚΑ. Ένας απόλυτα κυριαρχικός Παναθηναϊκός, μια Γκόου Αχέντ Ιγκλς που προσπάθησε στον απόλυτο βαθμό να υπερασπιστεί τα καρέ της κι αν η τύχη της ξεδίπλωνε μπροστά διαδρόμους προς την εστία του Λαφόν, θα το δοκίμαζε.

Ακόμα κι έτσι ο Παναθηναϊκός έβλεπε πως οι ενέργειες των Τετέ και Ζαρουρί από τα πλάγια θα μπορούσαν να προσφέρουν το κάτι διαφορετικό. Ο Μαροκινός και ο Βραζιλιάνος συμμετείχαν σε όλες τις επιθέσεις των «πράσινων», αφού και ο Χρήστος Κόντης ζητούσε συνέχεια από την ομάδα του να δώσει πλάτος και να εκμεταλλευτεί το γήπεδο από τα πλάγια. Ο Σφιντέρσκι χρειάστηκε να κάνει αρκετές κινήσεις, αλλά κατά κύριο λόγο έμενε «εκτός» αγώνα, αν και κάθε στιγμή αποτελούσε λόγο για να τον έχουν υπό απόλυτη επίβλεψη οι Ολλανδοί.

Ο Μπακασέτας κινήθηκε πιο μπροστά από τους Τσέριν και Τσιριβέγια, είχε τελικές, δοκίμασε τα πόδια του, οι Πάλμερ και Τουμπά δεν είχαν λόγους για να ανεβάσουν παλμούς πίσω, ενώ οι δύο καλύτερες στιγμές του πρώτου μέρους ανήκαν στον Τετέ. Στο 12ο λεπτό με ξαφνικό αριστερό τελείωμα εντός περιοχής και πάλι με το ίδιο πόδι, αλλά με αριστοτεχνικό τρόπο στο 43’, υποχρέωσε τον Ντε Μπουσέρ να κάνει σημαντικές επεμβάσεις.

Το μοτίβο δεν θα άλλαζε στο δεύτερο μέρος. Ξανά κυρίαρχος Παναθηναϊκός, ξανά ανάπτυξη με κάθε τρόπο, ξανά συνεργασίες, ξανά προσπάθεια για εμπνεύσεις. Και πίεση στα καρέ του Ντε Μπουσέρ. Μέχρι να έρθει ο Κάρολ Σφιντέρσκι με ένα απόλυτα σεντερφορίσιο γκολ να κάνει το 1-0! Από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ στο 55’ ο Πολωνός με άλμα και καρφωτή κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι έβαλε μπροστά το τριφύλλι! Αυτή η εξέλιξη έκανε την Γκόου Αχέντ ν’ ανοιχτεί, να φτάσει στα καρέ του Λαφόν και παράλληλα να έχει πλέον χώρους για να εξερευνήσει τις πιθανότητες να διευρύνει το σκορ.

Ο Λαφόν χρειάστηκε, βέβαια, στο 66ο λεπτό να κάνει σημαντική απόκρουση σε μονοκόματο σουτ του Μάργκαρετ. Κι αυτό ήταν κάτι σαν… προειδοποίηση. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να τελειώσει το ματς. Δεν το έκανε ο Τζούριτσιτς με το πλασέ στο 74’ και δευτερόλεπτα αργότερα ο Σμιτ με προβολή ισοφάρισε σε 1-1 για την Γκόου Αχέντ. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, αντί εκείνος να βρίσκει κενά στα μετόπισθεν, τα έβρισκαν οι Ολλανδοί. Και δεν ήθελαν και πολλά για να «τιμωρήσουν» τις στιγμές που οι «πράσινοι» παρουσίασαν ολιγωρία. Πάλι από αριστερά βρήκαν χώρο, πάλι ο Σμιτ έτρεξε στην περιοχή, πάλι γκολ με προβολή και διαμορφώθηκε το 2-1 για τους Ιγκλς στο 82ο λεπτό…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας (78’ Καλάμπρια), Πάλμερ, Τουμπά, Κυριακόπουλος (85’ Μλαντένοβιτς), Τσέριν (78’ Ταμπόρδα), Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Τσιριβέγια, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούριτσιτς)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ντε Μπουσέρ, Ντέιλ, Νόιμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μόλενστιν, Λίντορστ, Σάρεϊ (87’ Άντελγκαρντ), Μπρέουμ, Μάργκαρετ (79’ Τουίτ), Σμιτ

