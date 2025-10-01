Στην παράταση το Εθνικός Λατσιών – ΑΕΛ
Η ΑΕΛ ισοφάρισε από την άσπρη βούλα και πλέον ο αγώνας συνεχίζεται με ημίωρη παράταση
Από την άσπρη βούλα η ΑΕΛ κατάφερε να φέρει τον αγώνα στα ίσα στο παιχνίδια της πρώτης φάσης του κυπέλλου απέναντι στον Εθνικό Λατσιών.
Τη μπάλα στην άσπρη βούλα έστησε στο 85' ο Κονσεϊσάο, έπειτα από μαρκάρισμα που έγινε στον Φεριέρ από αμυνόμενο.
Ο Κονσεϊσάο ήταν εύστοχος ισοφαρίζοντας το τέρμα του Σλούπσκι (διαβάστε ΕΔΩ) και με το σκορ της κανονικής περιόδου να είναι στο 1-1 το παιχνίδι οδηγήθηκε στην ημίωρη παράταση.