Στην παράταση το Εθνικός Λατσιών – ΑΕΛ

Στην παράταση το Εθνικός Λατσιών – ΑΕΛ

Η ΑΕΛ ισοφάρισε από την άσπρη βούλα και πλέον ο αγώνας συνεχίζεται με ημίωρη παράταση

Από την άσπρη βούλα η ΑΕΛ κατάφερε να φέρει τον αγώνα στα ίσα στο παιχνίδια της πρώτης φάσης του κυπέλλου απέναντι στον Εθνικό Λατσιών.

Τη μπάλα στην άσπρη βούλα έστησε στο 85' ο Κονσεϊσάο, έπειτα από μαρκάρισμα που έγινε στον Φεριέρ από αμυνόμενο.

Ο Κονσεϊσάο ήταν εύστοχος ισοφαρίζοντας το τέρμα του Σλούπσκι (διαβάστε ΕΔΩ) και με το σκορ της κανονικής περιόδου να είναι στο 1-1 το παιχνίδι οδηγήθηκε στην ημίωρη παράταση.

