Χωρίς φόβο αλλά με πάθος και την παράδοση στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός

Πολύ υψηλό το εμπόδιο για τους ερυθρόλευκους που όμως ξέρουν τον... τρόπο στο «Έμιρεϊτς».

Δύο ομάδες που σκόραραν στο 96ο λεπτό τα νικητήρια γκολ τους στα εθνικά πρωταθλήματά τους το σαββατοκύριακο, συγκρούονται στα μέσα της εβδομάδας, καθώς η Άρσεναλ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την το βράδυ (22:00) στο «Εμιρέιτς», για τη δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Champions League.

Οι «κανονιέρηδες» νίκησαν με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης ενώ οι ερυθρόλευκοι αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με μια ισοπαλία χωρίς γκολ απέναντι στην Πάφο, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στο τουρνουά.

Οι παίκτες που έρχονται ως αλλαγές κλέβουν ήδη την παράσταση για την Άρσεναλ στα πρώτα στάδια της τρέχουσας σεζόν, καθώς σε καθέναν από τους τελευταίους τέσσερις αγώνες των «κανονιέρηδων» σε όλες τις διοργανώσεις, ο Μίκελ Αρτέτα έχει βγάλει «άσους από το μανίκι». Το σερί των σούπερ αλλαγών των γηπεδούχων ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες, καθώς μετά από 70 άγονα και χωρίς σκορ λεπτά εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές», οι Λεάντρο Τροσάρ και Γκαμπριέλ Μαρτινέλι έδωσαν τη λύση ερχόμενοι από τον πάγκο στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Το δίδυμο της αριστερής πτέρυγας έκανε τα ίδια εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι και της Πορτ Βέιλ στην Πρέμιερ Λιγκ και στο EFL Cup αντίστοιχα, πριν ο Μίκελ Μερίνο που ήρθε από τον πάγκο και ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες ολοκληρώσουν μια τρομερή ανατροπή στη νίκη της Κυριακής με 2-1 επί της Νιούκαστλ, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Η πρόσφατη ιστορία δείχνει λοιπόν ότι η Άρσεναλ δεν έχει λόγο να ανησυχεί την Τετάρτη: έχει κερδίσει και τα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της σε φάση ομίλων/πρωταθλήματος στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 10 συνεχόμενων χωρίς να δεχτεί ούτε ένα γκολ. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεικνύουν το επίπεδο δυσκολίας για τον Ολυμπιακό. Η ισοπαλία χωρίς γκολ την πρώτη αγωνιστική συνέβαλε σε μια ιδιαίτερα απογοητευτική ευρωπαϊκή σειρά για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι μετρούν πλέον μόνο δύο νίκες στα τελευταία 21 παιχνίδια τους στους ομίλους του Champions League, χάνοντας τα 16 από αυτά.

Επιπλέον, η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται σε ένα τρομακτικό σερί 10 συνεχόμενων ηττών εκτός έδρας σε αυτό το στάδιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που κέρδισε τελευταία φορά αγώνα της φάσης των στο Champions League εκτός έδρας, εναντίον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ τον Οκτώβριο του 2015.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ τουλάχιστον διατήρησαν το αήττητο ξεκίνημά τους στη σεζόν 2025-26 το Σάββατο επικρατώντας του Λεβαδειακού με 3-2. Ο Ολυμπιακός διαθέτει επίσης ένα εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 50% στις αναμετρήσεις που έχουν προηγηθεί εναντίον της Άρσεναλ, κερδίζοντας έξι από τους 12 μεταξύ τους αγώνες και -μάλλον απίστευτα- και τα τρία τελευταία παιχνίδια τους στο «Εμιρέιτς».

Ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, επέστρεψε στους «κανονιέρηδες» την Κυριακή μετά την επιστροφή του από τραυματισμό στον ώμο, με τον Αρτέτα να έχει πια τέσσερις παίκτες στο ιατρικό δελτίο. Οι Κάι Χάβερτζ, Νόνι Μαντουέκε και Γκάμπριελ Ζεσούς δεν θα επιστρέψουν από τους σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο πριν από τον χειμώνα, ενώ το πρόβλημα του Πιέρο Χίνκαπι στη βουβωνική χώρα εξακολουθεί να τον ταλαιπωρεί και είναι πιθανό να τον αφήσει εκτός. Ο Κρίστιαν Μοσκέρα (ξεκίνησε βασικός, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο εναντίον της Νιούκαστλ) θα δώσει τη θέση του στον Γουίλιαμ Σαλιμπά στο κέντρο της άμυνας, καθώς ο Αρτέτα εξετάζει μερικές αλλαγές.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, εκτός αποστολής έμειναν ο Ροντινέι και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Την αποστολή του πρωταθλητή και Κυπελλούχου Ελλάδας συγκροτούν οι Τζολάκης, Πασχαλάκης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ρέτσος, Κοστίνια, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ.

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Όντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Σάκα, Γκιοκέρες, Μαρτινέλι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

