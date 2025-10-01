Πίστη στην ομάδα του εξέφρασε ο προπονητής της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ενόψει του αγώνα με την Άλκμααρ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

«Αρχίζουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως είναι η Άλκμααρ. Ανυπομονούμε και είμαστε χαρούμενοι για αύριο. Έχουν ποιότητα, είναι δυνατή ομάδα και παίζουν σε ψηλό επίπεδο, θα είναι δύσκολο για εμάς αλλά έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Ξέρουμε την ποιότητα του αντιπάλου και εντός έδρας με τον κόσμο στο πλευρό μας θα παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα που ξέρει πώς να επιτεθεί, κάνοντας την ανάλυση του αντιπάλου μου άρεσε αρκετά σαν ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, όμως εμπιστεύομαι τους παίκτες και τον κόσμο μας πως θα έρθει και θα μας βοηθήσει για να πάρουμε τη νίκη».

Aν επηρεάζει το πλάνο το γεγονός ότι ακολουθεί το ματς πρωταθλήματος με την Πάφο: «Προέχει αυτό. Στο ποδόσφαιρο σκέφτεσαι την επόμενη αναμέτρηση. Και θα παρατάξουμε την καλύτερη ενδεκάδα και μετά θα σκεφτούμε το παιχνίδι με την Πάφο. Έχουμε παίκτες έξω λόγω κανονισμών της UEFA, οι 5 αλλαγές σε βοηθούν και πρέπει να έχεις ποδοσφαιριστές έτοιμους να μπουν και να αλλάξουν μια αναμέτρηση».

Από πλευράς ποδοσφαιριστών, στο πάνω ήταν ο Μπάγιτς, ο οποίος ανάφερε: «Δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Όλοι το περιμένουμε και θα δώσουμε το 100%. Το ότι άρχισα βασικός και σκόραρα 2 γκολ μου δίνει ψυχολογία. Είμαστε 25 παίκτες και όλοι περιμένουμε τις ευκαιρίες μας. Δίνω το 100% και ως επιθετικός βρίσκω ευκαιρίες στο γήπεδο. Προσπαθώ για το καλύτερο. Θα επιδιώξει όλη η ομάδα να κάνει ευκαιρίες».