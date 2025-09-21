Νίκολιτς: «Πρέπει να τα τελειώνουμε αυτά τα ματς - Καλή η εικόνα της ομάδας»

Στην αδυναμία της ομάδας του να τελειώσει το ματς στάθηκε μετά την γκέλα της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet ο Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο τεχνικό πάντως να μένει ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα της Ένωσης

Αναλυτικά:

«Το είχα ξαναπεί και πριν τον αγώνα, αυτά τα ματς πρέπει να τα τελειώνεις. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, είδατε πόσες χάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δώσαμε ένα φτηνό γκολ στον αντίπαλο, χάσαμε δύο βαθμούς αλλά η εικόνα της ομάδας και η προσπάθεια των παικτών, των βασικών και όσων ήρθαν από τον πάγκο, ήταν πολύ καλές. Το τονίζω ξανά, αυτά τα ματς πρέπει να τα τελειώνουμε».

