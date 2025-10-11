ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Η δουλειά στα Σπάτα και το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Μάρκο

Η ΑΕΚ συνεχίζει τη δουλειά στα Σπάτα παρά τις απουσίες πολλών διεθνών που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Η Ένωση, έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την προπόνηση η οποία διεξάγεται σε υψηλές εντάσεις...

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς αυτές τις ημέρες δεν έχει στη διάθεση του δέκα διεθνείς. Πρόκειται για τους Ρότα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Στρακόσα, Μαρίν, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς, Πινέδα και Πιερό.

Οι οποίοι, θα αρχίσουν να ενσωματώνονται μετά την Κυριακή. Όπου επί της ουσίας και η ΑΕΚ θα μπει σε φουλ ρυθμούς επανέναρξης εκεί όπου την περιμένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 19/10) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, πριν ακολουθήσει την Πέμπτη η εντός έδρας κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Αμπερντίν και η μάχη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Από εκεί και πέρα, όπως έγινε γωστό από χθες, τη Δευτέρα (13/10) η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Μάρκο - ομάδα Super League 2 - στα Σπάτα. Θα είναι ένα φιλικό τεστ κεκλεισμένων των θυρών, καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, διάρκειας το πιθανότερο δυο 30λεπτων, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα χρησιμοποιήσει όσους έχουν μείνει πίσω και είναι διαθέσιμοι και νεαρά παιδιά. Επαναλαμβάνουμε όμως θα έχει μορφή προπόνησης και διτέρματος και λιγότερο φιλικού αγώνα.

