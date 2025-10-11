Η τετράδα της ΑΕΚ που είναι πάντα στον αγώνα!

Τέσσερις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετρούν μέχρι σήμερα το απόλυτο των συμμετοχών στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Είναι οι Ζλάταν Αλομέροβιτς, Χρβόγε Μιλίτσεβιτς, Πέρε Πονς και Γκόντσγουιλ Εκπολό, οι οποίοι δεν έχουν απουσιάσει ούτε λεπτό από τους πρώτους έξι αγώνες πρωταθλήματος των κιτρινοπράσινων.

Από κοντά βρίσκονται ακόμα πέντε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιξαν και στα έξι παιχνίδια, ωστόσο, σε κάποια απ’ αυτά πήραν χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή. Συγκεκριμένα, ο Γκουστάβο Λέδες έχει μεν έξι συμμετοχές, αλλά οι δύο ήταν ως αλλαγή (συνολικά 392 λεπτά συμμετοχής). Τα ίδια στατιστικά έχουν οι Χόρχε Μιραμόν (346 λεπτά συμμετοχής) και Ντόρντε Ιβάνοβιτς (325 λεπτά συμμετοχής).

Ο Ζερεμί Νάλι έπαιξε και στα έξι παιχνίδια, πέντε φορές βασικός και μία ως αλλαγή (συνολικά 455 λεπτά συμμετοχής), ενώ ο Βάλντο Ρούμπιο έχει έξι συμμετοχές, αλλά σε τρία ματς ήλθε από τον πάγκο (299 λεπτά συμμετοχής).

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα είναι μέχρι στιγμής ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Χρβόγε Μιλίτσεβιτς με τρία γκολ από ισάριθμες εκτελέσεις πέναλτι! Ακολουθούν οι Μπάγιτς, Καμπρέρα και Ιβάνοβιτς που πέτυχαν από δύο γκολ.