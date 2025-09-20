Οριστικά χωρίς οπαδούς της η ΑΕΚ στο ματς με την ΑΕΛ Νovibet

Η ΑΕΚ τελικά δεν θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της για το εκτός έδρας παιχνίδι της με την ΑΕΛ Νovibet.

Η Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο απαγόρεψαν την μετακίνησή των οπαδών της για το ματς στην τελευταία σύσκεψη ασφαλείας που έγινε σήμερα.

Θυμίζουμε ότι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν αποφασίσει να δοθούν εισιτήρια στα δύο παιχνίδια των ομάδων, τόσο στο αυριανό όσο και σε εκείνο του δεύτερου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

sport-fm.gr