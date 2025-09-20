Διασυρμός για την Χιρόνα!

Σε μπελάδες υποβιβασμού μπαίνει από πολύ νωρίς η Χιρόνα που πέρσι τέτοια εποχή έπαιζε στην League phase του Champions League.

Οι Καταλανοί έχουν πάρει μόλις ένα βαθμό μετά από πέντε αγωνιστικές, με το 0-4 από την Λεβάντε να αποτελεί ναδίρ τριετίας.

Οι αποβολές των Βιτσέλ (30’) και Βίτορ Ρέις (46’) ήταν καταδικαστικές για την Χιρόνα για έναν αντίπαλο που έστησε ένα μικρό πάρτι στο Μοντλίβι.

Ο Ετόνγκ άνοιξε το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο (43’), ενώ στην επανάληψη και απέναντι σε έναν παραδομένο αντίπαλο, η Λεβάντε βρήκε ακόμα τρία γκολ με τους Άλβαρες (49’), Ρομέρο (70’) και Κογιαλίπου (92’) για το τελικό 0-4.

