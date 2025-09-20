Παγκόσμιο στίβου: Πέμπτη θέση στον κόσμο η Τζένγκο

Παρότι έφτασε στο Τόκιο ως κάτοχος του διαμαντιού στη σειρά αγώνων Diamond League και με σταθερά μεγάλες βολές μέσα στη σεζόν, η Τζένγκο δεν κατάφερε να βγάλει τη βολή που ήθελε στη μεγάλη σκηνή και έμεινε εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Η Ελίνα Τζένγκο ξεκίνησε τον αγώνα της με μία πολύ καλή βολή στα 62.72μ και «εξασφάλισε» με τη μία ότι θα παραμείνει στη διεκδίκηση του μεταλλίου μέχρι και τις τελευταίες προσπάθειες.

Στη συνέχεια όμως δεν μπόρεσε να βρει την σωστή τεχνική για να φύγει μακριά το ακόντιο και σημείωσε κατά σειρά 61.45μ, 58.38μ και 60.28μ στην 2η, 3η και 4η προσπάθεια αντίστοιχα, ενώ στην 5η βολή το ακόντιο έφυγε πολύ ψηλά και την έβγαλε η ίδια άκυρη.

Στο ενδιάμεσο τέσσερις αθλήτριες κατάφεραν να ρίξουν καλύτερες βολές: η Εκουαδοριανή Γιουλέισι Άνγκουλο έριξε εθνικό ρεκόρ 65.12μ στην 2η της βολή, η Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) έριξε 63.58μ στην 1η της βολή, η Ανέτ Σιέτινα (Λετονία) έριξε 63.35μ στην 5η της βολή και η Τζο Αν Ντου Πλέσις (Νότια Αφρική) έριξε 63.06μ στην 2η της βολή.

Στην 6η και τελευταία βολή η Ελληνίδα αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ πάλεψε για την ανατροπή και την είσοδο στο βάθρο, αλλά κάρφωσε το ακόντιο στα 60.12μ και κατέκτησε οριστικά την 5η θέση.

Η μοναδική ανατροπή της 6ης προσπάθειας ήρθε από την Σιέτινα που βελτιώθηκε με 64.64μ και ανέβηκε στην δεύτερη θέση. Παγκόσμια Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η 24χρονη Άνγκουλο που έγραψε ιστορία για το Εκουαδόρ, ενώ το χάλκινο πήγε στην Λιτλ με 63.58μ.

Ο τελικός είχε πολλές εκπλήξεις με μεγαλύτερη από όλες την 8η θέση της Σέρβας Αντριάνα Βιλάγκος, ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, καθώς αρκέστηκε στα 61.29μ μέχρι και την 4η προσπάθεια που έφτασε.

athletiko.gr