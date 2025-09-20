ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανη σουτάρα ο Μιλιτάο!
Φοβερό γκολ στον αγώνα της Ρεάλ με την Εσπανιόλ!
Ο Μιλιτάο, έπιασε ένα φοβερό σουτ στο 22ο λεπτό στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα.
Δείτε το:
VAYA MISIL DE ÉDER MILITÃO 😱😱😱 pic.twitter.com/cSV4q6sD3V— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 20, 2025
🚨🇪🇸 WHAT A BEAITUFUL GOAL FROM MILITAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 20, 2025
Real Madrid 1-0 Espanyol. pic.twitter.com/tLvdyGqnXN